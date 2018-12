Držte se dál od pobřeží, varují po tsunami indonéské úřady

Lidé by se neměli zdržovat v oblastech na indonéském pobřeží, kde si ničivá vlna tsunami o víkendu vyžádala životy více než 420 osob. V oblasti je nepříznivé počasí a panují obavy, že by mohla přijít další vlna. S odvoláním na úterní sdělení indonéských úřadů o tom informovala agentura AP. Indonésie si připomíná 14 let od zemětřesení a následné tsunami, která si podle některých zdrojů vyžádala až 230 tisíc obětí ve 12 zemích.

Nejnovější tsunami udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva, kde se stále pohřešují desítky lidí. Příčinou tsunami byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky Anak Krakatoa. Sopka vybuchla 24 minut před úderem tsunami. Slovo Anak v jejím názvu znamená dítě a odkazuje na to, že jde o sopku, jež se začala formovat před 90 lety na místě původního vulkánu Krakatoa. Jeho mohutná erupce v roce 1883 vyvolala vlny tsunami, o život tehdy přišlo na 36 tisíc lidí.

Indonéská meteorologická, geofyzikální a klimatologická agentura v úterý večer místního času vyzvala lidi, aby se zdržovali ve vzdálenosti nejméně 500 metrů od pobřeží Sundského průlivu. Vládní orgány zároveň pozorují erupce sopky a je možné, že oblast zasáhne silný déšť doprovázený velkými vlnami, uvedla šéfka agentury Dwikorita Karnawatiová.

"Veškeré tyto okolnosti by mohly mít za důsledek sesuv na skalách kráteru do moře, a obáváme se, že by to mohlo vyvolat další tsunami," doplnila. Zároveň ale požádala místní obyvatele, aby byli obezřetní, ale nepanikařili.

Tsunami o víkendu udeřila bez varování a mnohé v zemi, kde jsou seismické události relativně časté, překvapila. Vlně nepředcházelo zemětřesení a lidé si v osudný večer užívali koncerty a oslavy na pobřeží.

Před 14 let se západní pobřeží indonéského ostrova Sumatra stalo dějištěm zkázy. Oblast tehdy zasáhlo mohutné zemětřesení o síle 9,1 stupně, v jehož důsledku vznikly gigantické vlny, které dosáhly hluboko do vnitrozemí a spolkly vše, co jim stálo v cestě. Neštěstí si ve 12 zemích vyžádalo kolem 230 tisíc obětí na životech, nejvíce z nich právě v Indonésii.

Devastace byla rozsáhlá; byla to jedna z nejhorších přírodních katastrof v novodobých dějinách. Lidé, kteří v důsledku nejnovější tsunami přišli o střechu nad hlavou, ale neztrácí naději. Někteří v rozhovoru s AP řekli, že obnova po neštěstí z roku 2004 byla dlouhá a náročná, lidé ale spolupracovali a drželi při sobě, což jim dává naději, že i oni jednou znovu postaví své domy.

Pláže v zasažených oblastech byly víceméně opuštěné a podél pobřeží projížděly policejní hlídky na motocyklech. Někteří lidé však nedbali na varování úřadů a vrátili se do svých zničených domovů, aby začali s opravami. Na pláže mezitím udeřil silný déšť a začaly se zvedat vlny.

Obyvatelé vesnice Sumur, ke které se kvůli zablokovaným silnicím humanitární pomoc dostává pomalu, sobotní tsunami překvapila. Jejich pláž se nachází pouhých několik kilometrů od turistického ostrova Umang blízko západního cípu Jávy a je populární mezi potápěči. Cunami oblast zdevastovala, vyrvala základy domů a tříštila betonové zdi.

Vlna podle místních obyvatel dosahovala výšky tří až pěti metrů, vědci naopak odhadují, že měla asi metr, píše AP.

Obyvatelé vesnice Sumur uvedli, že se k nim blížila "bílá vodní stěna", která vyrvávala kořeny stromů.

"Po tsunami nebyla ani stopa, když jsme byli na pláži. Moře neustoupilo," uvedla Tati Hayatiová, která si užívala s deseti přáteli klidný večer na pláži. "Byl klid, bylo jasno a byl úplněk," řekla.

Najednou ale zaznamenala rychlé vlny mířící k pobřeží a běžela k autu, podařilo se jí nastoupit, ale vlně neujela. Její vůz zasáhly tři vlny, rozbily zadní okénko a do vozu začala téct voda.

"Byli jsme uvězněni. Auto se houpalo ve vlnách a mysleli jsme si, že zemřeme," řekla. "Skoro jsme nemohli dýchat, když se mi podařilo odemknout dveře a voda začala ustupovat. Vylezli jsme z auta a utíkali do bezpečí," doplnila.

Tsunami o víkendu podle indonéských úřadů přinutila více než 16 tisíc lidí opustit domovy, přes 1400 osob zranila a 429 usmrtila. Nejméně 128 lidí se stále pohřešuje.