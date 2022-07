Filipínský zákonodárce požaduje, aby byli lidé potrestáni za ghosting

Filipínský zákonodárce chce, aby byl ghosting, tedy náhlé přerušení on-line komunikace s druhou osobou bez jakéhokoliv vysvětlení, prohlášen za přestupek. Podle Arnolda Tevese mladšího, člena Nacionalistické lidové koalice (NPC), která je spojencem vlády, je to totiž forma zlomyslného chování, které rozvíjí u lidí pocit odmítnutí a emočního zanedbání a měla by být považována za urážlivý čin. Informoval o tom ve čtvrtek list The Washington Post.

Návrh zákona, který Teves předložil minulý měsíc, ale na veřejnost se dostal až tento týden, nenavrhuje sice žádné tresty, ačkoli uvádí, že čin by trestán být měl.

Návrh vyvolal na sociálních sítích pobavení, ale také kritiku kvůli tomu, že se zákonodárci rozptylují nedůležitými záležitostmi v době, kdy se země potýká s krizovým nárůstem životních nákladů. Vládní představitelé by se měli podle veřejnosti soustředit na naléhavější problémy, jako je například inflace, která se minulý měsíc na Filipínách vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky.

Teves v návrhu tvrdí, že ghosting je forma krutosti, jež se rozšířila v dnešním světě. Díky technologiím se podle něj "sféra randění" oproti předchozí době drasticky změnila, což znamená, že lidé mohou snadno přerušit vzájemné vazby, aniž by brali ohled na city druhého.

Návrh zákona, alespoň v současné podobě, pravděpodobně neprojde. Aby byl návrh zákona na Filipínách přijat, musí projít třemi čteními a získat podporu ve Sněmovně reprezentantů a Senátu. Mnoho návrhů je však v zemi při procesu zapomenuto, zejména pokud nejsou považovány za prioritní.

Nejedná se však o Tevesův první kontroverzní návrh. Začátkem července vyzval k přejmenování mezinárodního letiště Ninoy Aquino v Manile po zesnulém diktátorovi Ferdinandu E. Marcosovi, jehož dvacetiletá vláda přinesla Filipínám desetitisíce případů porušování lidských práv a připravila zemi až o deset miliard dolarů (242 miliard korun).

Výzvu k přejmenování letiště veřejnost silně kritizovala a vykládala si krok jako pokus Teverse získat přízeň nově dosazeného prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího. Marcos, který je potomkem zavražděného diktátora, v květnu drtivě zvítězil v prezidentských volbách.