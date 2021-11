Indie se po 18 měsících izolace otevírá plně očkovaným zahraničním turistům

Indie od pondělního dne povoluje vstup do země plně očkovaným zahraničním turistům, kteří dorazí komerčními lety; plně očkovaní cestující charterových letů mají do Indie přístup už od minulého měsíce. Jde o další zmírnění koronavirových opatření v Indii, kde klesá počet nakažených a stoupá počet očkovaných, informovala agentura AP.

Turisté vstupující do země musejí být plně očkovaní, dodržovat všechna nařízení proti šíření covidu-19 a mít negativní test PCR z doby maximálně 72 hodin před letem; potvrzení o výsledku testu musí být v angličtině.

Mnozí budou muset ještě podstoupit další PCR test po příletu na letišti. To se nevztahuje na cestující ze zemí, které mají s Indií uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání očkovacích certifikátů, jako jsou Spojené státy, Británie a řada evropských zemí včetně České republiky.

Je to poprvé, co Indie povolila zahraničním turistům z komerčních letů vstup do země od března 2020, kdy zavedla jednu z nejpřísnějších koronavirových uzávěr na světě ve snaze dostat pandemii pod kontrolu.

S více než 35 miliony oficiálně zaznamenaných případů nákazy je Indie druhou nejhůře postiženou zemí na světě po Spojených státech. V poslední době ale počet nových případů citelně poklesl a poslední měsíc se nárůst v zemi s téměř 1,4 miliardy obyvatel pohybuje kolem 10.000 denně.