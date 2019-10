Indka během 14 let otrávila šest příbuzných kyanidem

Žena z jihoindického státu Kérala se přiznala, že během čtrnácti let otrávila šest svých příbuzných kyanidem, který jim přidala do jídla. Informoval o tom zpravodajský server The Guardian. Policie zahájila vyšetřování začátkem letošního roku na podnět švagra 47leté Jolly Thomasové, který začal mít podezření, že závěť jeho rodičů mohla být zfalšována.

Úřady zjistily, že Thomasová byla přítomná u všech šesti úmrtí a pokaždé připravovala jídlo, které oběti snědly. Kvůli značnému časovému rozestupu ale tyto případy nebyly nikomu podezřelé.

Motivem ženy údajně byla snaha mít pod kontrolou rodinné finance a majetek, tvrdí policie. První obětí se v roce 2002 stala tchyně Thomasové. V případě jedné z dalších obětí byla nařízena pitva, která v těle mrtvého zjistila jed; policie ale usoudila, že šlo o sebevraždu.