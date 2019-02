Irák bude soudit 13 bojovníků IS převezených ze Sýrie

Třináct bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS), kteří byli minulý týden převezeni ze Sýrie do Iráku, bude v Iráku i souzeno. Po jednání s francouzským prezidentem to prohlásil jeho irácký protějšek Barham Sálih. Radikály předali Iráčanům bojovníci z arabsko-kurdské milice (SDF), kteří na východě Sýrie válčí s příslušníky IS a mají podporu Spojených států.

"Jsou obviněni z toho, že veleli operacím proti Iráčanům a iráckým zařízením a budou souzeni podle iráckého práva," uvedl Sálih v Paříži na společné tiskové konferenci s Macronem. Jak dodal, Irák v tomto případě jedná i i v souladu s mezinárodním právem.

Sálih odpovídal na dotaz francouzského novináře ohledně osudu Francouzů v řadách IS, kteří byli minulý týden převezeni do Iráku. Zda se jeho slova týkala právě Francouzů, ale irácký prezident neupřesnil, poznamenala agentura Reuters. Francouzský prezident toto téma nekomentoval s tím, že mu to nepřísluší.

Macron po schůzce oznámil, že v příštích měsících navštíví Irák, na jehož obnově se Francie podílí. "Staré přátelství (mezi Francií a Irákem) posloužilo jako bariéra proti terorismu. Nyní ho musíme oživit konkrétními projekty, abychom společně dosáhli trvalého míru," uvedl francouzský prezident. "Takový bude můj vzkaz, až v příštích měsících navštívím Irák," dodal.

Macron rovněž uvítal rozhodnutí Spojených států z minulého týdne, že po stažení vojáků ze Sýrie ponechají v této blízkovýchodní zemi kolem 400 vojáků. Část z nich na severovýchodě a zbytek na americké vojenské základně Tanf, blízko hranic s Irákem a Jordánskem.

Americký prezident Donald Trump loni v prosinci nařídil stažení všech 2000 amerických vojáků ze Sýrie po likvidaci posledních zbytků islamistických oddílů. Tento krok ale vyvolal kritiku, mimo jiné i ze strany Francouzů. "Pokud jde o americké rozhodnutí, mohu ho jen uvítat," uvedl Macron. "V oblasti budeme nadále operovat v rámci koalice," dodal.