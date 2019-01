Izrael znásobil vojenské operace v Sýrii, v pátek došlo k náletu na sklad zbraní

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že izraelské letectvo bombardovalo sklad íránských zbraní v Sýrii. O útoku v sobotu informovala syrská státní agentura SANA a připsala ho Izraeli, izraelští politici ale většinou podobné zprávy nechávají bez komentáře.

"Právě před 36 hodinami naše letectvo zaútočilo na íránské sklady se zbraněmi na damašském mezinárodním letišti," řekl na schůzi vlády premiér. Sdělil také, že Izrael své vojenské operace v Sýrii znásobil. "Dokazuje to, že jsme více než kdykoli rozhodnuti zasáhnout proti Íránu v Sýrii," řekl Netanjahu.

Írán je spojencem syrské vlády a pomáhá jí v boji proti jejím oponentům. Izrael dlouhodobě uvádí, že si nepřeje přítomnost íránských vojáků v blízkosti své hranice. Írán hovoří o zničení Izraele a neuznává ho.

Izraelský útok v pátek večer podle SANA zmobilizoval syrskou protivzdušnou obranu. Syrský vojenský zdroj agentuře sdělil, že "většina raket vystřelených izraelskými vojenskými letadly byla zneškodněna".

Izrael do syrských bojů nezasahuje, ale už několikrát útočil na cíle spojované s Íránem a jeho spojencem libanonským Hizballáhem. Při jednom z těchto útoků loni syrská protivzdušná obrana omylem sestřelila ruské letadlo. O život při tom přišlo 15 ruských vojáků. Izrael pak své operace omezil, nyní je obnovuje.

