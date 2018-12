Japonsko chce dál lovit velryby, opustí mezinárodní komisi

Japonsko plánuje opustit Mezinárodní velrybářskou komisi (IWC) a pokračovat i nadále v komerčním lovení velryb. Ačkoliv to oficiálně země vycházejícího slunce ještě neoznámila, tvrdí to alespoň tamní média. Japonsko si svůj odchod z komise odůvodňuje tím, že lovení velryb zkrátka patří k jeho národní kultuře. Zprávu přinesl server BBC.

Komerční lovení velryb zakázala IWC v roce 1986 poté, co některým druhům hrozilo reálné vyhynutí. Nicméně některé země přesto i nadále velryby loví ve velkém. Japonsko je jednou z nich. Své činy odůvodňuje tím, že velryby jsou využívány k "vědeckým účelům". To však ochránci přírody tvrdě kritizují.

Japonská vláda, která celou dobu tvrdí, že lovení velryb jednoduše patří k národní kultuře země, se tak nyní připravuje na odchod z IWC, informují tamní média. Ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu Hideki Moronuki nicméně BBC sdělil, že Japonsko stále zvažuje všechny možnosti a ke konečnému rozhodnutí ještě nedošlo. Podle zpravodajské agentury Kyodo by však měla vláda odchod oficiálně oznámit příští týden.

V roce 1986 se členové IWC dohodli na moratoriu ohledně lovení velryb, aby se jejich uvadající populace znovu zvýšila. Japonsko, Norsko, Island a další země, ke kterým rybolov neodmyslitelně patří, si myslely, že jde jen o dočasný zákaz. Ten ale nebyl doposud zrušen.

Pokud však chce Japonsko opravdu z komise vystoupit, musí ji o tom informovat nejpozději do konce roku s tím, že k 30. červnu 2019 by IWC opravdu opustilo. Země, jež ročně uloví 200 až 1200 velryb, by však stále byla svázána několika mezinárodními právy, takže volnou ruku by zcela neměla.

V září apelovalo Tokio na IWC, aby obě strany našly společnou řeč a Japonsku byly stanoveny určité kvóty na lovení. Návrh byl ale komisí zamítnut. I proto se vláda pravděpodobně rozhodla pro radikální krok v podobě opuštění této mezinárodní organizace.