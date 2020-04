Japonsko vyhlásí nouzový stav. Trvat má měsíc

Japonská vláda zřejmě již v úterý v Tokiu, v Ósace a v dalších pěti prefekturách vyhlásí kvůli koronaviru nouzový stav. Měl by trvat zhruba měsíc. Oznámil to v pondělí premiér Šinzó Abe v projevu, který živě přenášela japonská televize. Vláda podle premiéra připravuje stimulační balíček ve výši 108 bilionů jenů (25 bilionů Kč), který by měl zmírnit dopady opatření na ekonomiku.

Nouzový stav podle Abeho umožní guvernérům vyzvat občany, aby nevycházeli ze svých domovů. Uzavřeny by mohly být také obchody. Agentura Reuters nicméně upozornila, že na rozdíl od jiných zemí nemohou japonské úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.

V současné době vidíme rychlý nárůst počtu nakažených, především ve velkých městech jako Tokio či Ósaka, což by mohlo vést k zahlcení zdravotnické infrastruktury země, zdůvodnil nutnost vyhlášení stavu nouze Abe. Zároveň ale odmítl, že by se kvůli tomu měl v Japonsku zastavit život.

"Japonsko nepotřebuje a nebude zavádět tak přísná karanténní opatření, jakými jsme svědky v cizině. Vlaky budou nadále jezdit a supermarkety zůstanou otevřené. Stav nouze nám ale umožní posílit stávající kroky sloužící prevenci," prohlásil japonský premiér.

Ze stimulačního balíčku ve výši 108 bilionů jenů by mělo jít mimo jiné šest bilionů jenů (1,4 bilionu Kč) na finanční příspěvky pro domácnosti a malé podniky a 26 bilionů jenů (6 bilionů Kč) na umožnění odkladu plateb daní a sociálního pojištění.

Japonsko podle nejnovější bilance agentury Reuters eviduje přes 4000 infikovaných a 85 obětí koronaviru. Do celkové statistiky není započítáno 712 případů infekce a deset úmrtí z výletní lodi Diamond Princess, která v únoru kotvila v karanténě nedaleko Tokia.

V Tokiu už byla potvrzena více než tisícovka případů. Tokijská radnice již o víkendu důrazně vyzvala obyvatele, aby kvůli rychle se šířící nákaze v posledních dnech neopouštěli své domovy. Guvernérka Juriko Koikeová v neděli ráno vystoupila v televizi a zopakovala výzvu občanům, aby vycházeli jen v nezbytných případech. "V sázce jsou lidské životy," citovala ji agentura Reuters.

Zrušení OH

Kvůli pandemii byly již dříve odloženy letní olympijské hry v Tokiu, které se místo letošního roku uskuteční od 23. července do 8. srpna 2021.

Jižní Korea naopak poprvé od 29. února zaznamenala méně než 50 nových případů nákazy za den. V pondělí Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) oznámilo, že do nedělní půlnoci evidovalo 47 nových infekcí, zatímco o den dříve to bylo 81. Celkem je v zemi 10 284 nakažených. Počet obětí se zvýšil 191.

Thajsko oznámilo 51 nových případů onemocnění covid-19 a rovněž tři úmrtí, jde také o výrazný pokles. Ještě o den dříve přitom země hlásila 102 nově nakažených. Více než polovina nových případů je z metropole Bangkoku. Celkem země eviduje 2220 nakažených a 26 úmrtí. V Thajsku do konce měsíce platí nouzový stav. Dnes Bangkok prodloužil zákaz přistávání všech letů ze zahraničí určených pro osobní přepravu do 18. dubna.