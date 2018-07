Jsme připraveni na střet s USA, tvrdí íránský generál

Velitel íránských revolučních gard Kásem Solejmání pohrozil, že jeho vojáci jsou připraveni na střet se Spojenými státy. Reagoval tak na nedávné varování amerického prezidenta Donalda Trumpa před následky, pokud Teherán ohrozí USA.

Íránský prezident Hasan Rúhání ve středu poznamenal, že nemá zapotřebí komentovat Trumpovy "nesmyslné" výroky. Solejmání, který velí elitní jednotce Kuds, ve čtvrtek prohlásil, že jeho povinností jakožto vojáka je reagovat.

"Jsme připraveni na střet s vámi," citoval generála server yjc.ir, který je propojen s íránskou státní televizí. Šéfa Bílého domu Solejmání označil za "hazardního hráče". Varoval, že pokud Trump začne válku, zničí vše, co má. "Vy víte, že tato válka zničí vše, co máte. Vy tuto válku začnete a my budeme těmi, kdo ji přivedou ke konci. Proto si musíte dávat pozor na urážení íránského lidu a prezidenta naší republiky," prohlásil Solejmání. "Znáte naši moc v regionu a naše schopnosti v asymetrické válce. Budeme konat a budeme pracovat."

Trump vyhrožoval jaderným útokem

Trump v neděli teheránské vedení varoval před "následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo". Reagoval tak na slova íránského prezidenta Hasana Rúháního, že "Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek".

V úterý pak americký prezident svou rétoriku mírnil a zdůraznil, že Spojené státy jsou připraveny uzavřít s Íránem novou jadernou smlouvu náhradou za dřívější smluvní "katastrofu".

Jsme národem mučedníků, prohlásil generál

Trumpova vláda v květnu vypověděla jadernou dohodu s Íránem a vztahy mezi oběma zeměmi jsou opět krajně napjaté. Dohoda přitom umožnila Íránu zmírnit svou izolaci díky odstranění části mezinárodních sankcí výměnou za to, že Teherán omezil svůj jaderný program a zavázal se, že se nepokusí vyrobit jaderné zbraně.

Solejmání dnes rovněž řekl, že Rudé moře, které patří mezi nejvýznamnější trasy pro ropné tankery, nebude bezpečné, dokud v oblasti budou američtí vojáci. "Rudé moře, které bylo bezpečné, už bezpečné není kvůli přítomnosti Američanů... Trump by měl vědět, že jsme národem mučedníků a že na něj čekáme," prohlásil generál.

