K dějišti bitvy proti IS v Sýrii vyjela auta pro zbylé civilisty

Do poslední enklávy, kterou má v Sýrii v rukou Islámský stát (IS), vjely nákladní automobily, aby odtud odvezly zbývající civilisty. S odvoláním na arabsko-kurdskou koalici (SDF), která proti IS na východě Sýrie bojuje, to oznámila agentura Reuters.

SDF chce oddělit civilisty v Baghúzu od bojovníků IS, aby mohla území obsadit a s posledními bojovníky Islámského státu skoncovat.

Svědci z okolí Baghúzu viděli několik desítek nákladních aut blížit se k vesnici, která se nachází u irácké hranice. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) do oblasti ovládané IS vjelo 50 automobilů.

SDF zahájila rozhodující boj proti zbylým členům IS opevněným v Baghúzu 9. února. V rychlejším postupu jí brání právě přítomnost civilistů. Podle odhadů je na místě až 300 bojovníků IS a několik set civilistů, které si zřejmě teroristé drží jako lidské štíty.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová řekla, že v místě bojů zřejmě uvízlo na 200 rodin. Agentura AP napsala, že mezi civilisty se ukrývá 300 bojovníků. Odmítají se vzdát a chtějí vyjednávat o možnosti odejít. Podle SOHR arabsko-syrská koalice nepřistoupila na žádost IS, aby jeho zbylí bojovníci mohli odejít do Iráku.

IS od roku 2014 postupoval Sýrií a Irákem a na severu těchto zemí vyhlásil svůj chalífát. V Iráku byl poražen v roce 2017, v Sýrii se jeho konec blíží. Skupina ale podle odborníků může dál fungovat v podobě buněk, které budou schopny podnikat jednotlivé útoky.