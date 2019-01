Kim patrně míří vlakem do Číny, Peking o návštěvě mlčí

Severokorejský vůdce Kim Čong-un patrně jede speciálním vlakem do Číny, informovala jihokorejská média. Pokud se Kimova cesta potvrdí, bylo by to počtvrté, co se setká s prezidentem Si Ťin-pchingem. Představitelé Číny ani KLDR se k tomu dosud nevyjádřili. Pchjongjang většinou o takových diplomatických návštěvách informuje až poté, co skončí.

Vlak podobný tomu, který při zahraničních cestách používá Kim, byl spatřen v hraničním čínském městě Tan-tung, kde panovala zpřísněná bezpečnostní opatření. Jihokorejská tisková agentura Jonhap napsala, že ve vlaku může být vysoce postavený představitel severokorejského režimu. Jihokorejský deník Hangjore s odvoláním na své neupřesněné zdroje uvedl, že ve vlaku cestuje Kim na další summit s čínským prezidentem. Agentura Jonhap odhaduje, že vlak do Pekingu dorazí v úterý v 10:00 místního času (03:00 SEČ).

Kim Čong-un při cestách do zahraničí zpravidla používá snadno rozeznatelný zelený obrněný vlak. Tím přicestoval do Číny i loni.

Představitelé Spojených států a KLDR se patrně nedávno sešli ve Vietnamu, aby probrali, kde se bude konat Kimovo druhé setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, připomněla agentura AP.

Sérii summitů loni Kim zahájil právě setkáním s čínským prezidentem. Peking je nejdůležitějším obchodním partnerem Severní Koreje a tlumí tlak, který na ni vyvíjí Washington.

Jestliže se Kim s prezidentem Si sejde, zřejmě má v plánu vyjasnit si pozice před druhým setkáním s Trumpem, napsala AP.

Trump a Kim se poprvé setkali na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu. Ujednání ale neobsahuje konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby mnoho nepokročily. Seznam svých jaderných kapacit a informaci o velikosti svého jaderného arzenálu, které Washington očekává, KLDR zatím svým partnerům neposkytla.