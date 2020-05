Lidé v Hongkongu protestují proti zákonu o hanobení čínské hymny

Kvůli spornému zákonu o hanobení čínské národní hymny obyvatelé Hongkongu opět protestují v ulicích. Policie na jejich rozehnání použila slzný plyn a ve velkém počtu střeží budovu hongkongského parlamentu, který má ve středu normu projednávat, uvedla agentura DPA.

Stovky příslušníků pořádkové policie v očekávání nepokojů vztyčily kolem parlamentu dvoumetrovou bariéru. Demonstranti se však v masovém měřítku nesešli, uvedl hongkongský deník South China Morning Post. Podle něj skupinky demonstrantů ojediněle zastavovaly dopravu a policie proti nim použila slzný plyn. Zatčeno bylo 16 demonstrantů, z nichž tři jsou obviněni, že u sebe měli zápalné láhve.

Po několikaměsíční pauze způsobené koronavirovou krizí vypukly v Hongkongu prodemokratické protesty opět minulý týden. Jejich spouštěčem byl nesouhlas s plánem pevninské Číny prosadit zákon o národní bezpečnosti na území Hongkongu. Jeho cílem je zabránit "podvratné činnosti a separatistickým aktivitám". Prodemokratičtí aktivisté se obávají, že norma by mohla omezit v Hongkongu svobodu.

V jiném zákonu, který by měl ve středu ve druhém čtení projednávat hongkongský parlament, jde o to, že hanobení čínské národní hymny známé jako Pochod dobrovolníků by napříště mělo být trestným činem. Za urážku či zneužití hymny pro komerční účely bude v případě schválení normy hrozit až tříleté vězení nebo pokuta 50 tisíc hongkongských dolarů (159 tisíc korun).

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila pod čínskou správu v roce 1997. V současné době je provincie spravována podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje.

V červnu minulého roku propukly v Hongkongu protesty původně proti návrhu zákona, který měl umožňovat vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Postupně ale aktivisté rozšířili své požadavky na obecnější demokratické reformy a demonstrace pokračovaly mnoho měsíců.