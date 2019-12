Mrtví ptáci a vyrážka: Hongkong děsí slzný plyn

Angel Chanová je opatrnější, kam bere na hřiště své dvě děti ve věku tří a pěti let. "Policie po celém městě použila slzný plyn. Některé moje kamarádky říkají, že jejich děti z toho mají vyrážku," řekla listu The Guardian. "Jednoduše už nevím, kde pro ně najít bezpečné místo."

Chanová je jen jedním z mnoha hongkongských rodičů, kteří mají obavy ze škodlivých následků slzného plynu na své děti. Skupina Hongkongské matky uvedla, že za minulý týden zaznamenala 1188 stížností zahrnujících mimo jiné kožní alergie a kašel; nejmladší oběti jsou jen dva měsíce. Vyzvala proto vládu, aby zveřejnila složení slzného plynu, který policie při zásazích používá.

Během šestiměsíční hongkongské politické krize, která se vyhrotila v násilné střety mezi protestujícími a policisty, použili strážci zákona asi deset tisíc kanystrů slzného plynu v prakticky každé čtvrti tohoto hustě zalidněného města.

Zdravotní poplach vyvolali mrtví ptáci, kteří se objevili v několika čtvrtích, kde byl použit slzný plyn, ale také zpráva o reportérovi informujícím o nepokojích, u nějž lékaři zjistili chlorakné - onemocnění kůže vyvolané kontaktem s dioxiny. Lidé se začínají bát, jaké škodlivé účinky může mít slzný plyn na hongkongskou populaci.

Vláda zatím tvrdí, že neexistují důkazy naznačující, že by slzný plyn představoval velké riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí. Odmítá nicméně zveřejnit chemické složení policií používaného plynu s odůvodněním, že by se tím ohrozila její "operační schopnost".

Podle hongkongského ministra sociálních věcí, který na toto téma ve středu hovořil v parlamentu, je slzný plyn méně nebezpečný než zapálený gril - a způsobuje jen mírné podráždění dýchacích cest a kůže. Úředník dodal, že největším zdrojem toxických dioxinů v městském ovzduší jsou hořící plastové silniční zátarasy, které zapalují protestující.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že dioxiny jsou vysoce toxické a mohou způsobovat reproduktivní a vývojové problémy, poškodit imunitní systém, narušit hormony a vyvolat rakovinu.

Doktor Kenneth Kwong, bývalý vysokoškolský učitel chemie na Čínské univerzitě v Hongkongu, uvedl, že má obzvlášť obavy z používání slzného plynu čínské výroby, který hoří při vyšší teplotě než slzný plyn vyráběný na Západě. Složky, které obsahuje - včetně chlóru, organické hmoty a kovů - se mohou změnit ve vysoce toxické dioxiny.

Poté, co několik západních zemí včetně Velké Británie přestalo do Hongkongu vyvážet slzný plyn, policie v říjnu oznámila, že ho začala objednávat z Číny. Podle Kwonga se dioxiny v lidských tělech hromadí a nedají se odstranit. "Vláda by nám měla ukázat důkazy místo toho, aby nás nechala jen se dohadovat," uvedl.

"Neřeknou nám, jaké je složení slzného plynu a čekají, že si budeme myslet, že je všechno v pořádku. Myslí si, že jsme pitomí?" tvrdí Angel Chanová.