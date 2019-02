Muž na letišti vyhrožoval nožem ženě a hrozil bombou

Australské úřady evakuovaly letiště v Brisbane kvůli muži, který vyhrožoval odpálením bomby a vytáhl na jednu ze žen nůž. Policie zanedlouho muže zadržela a třetí nejvytíženější australský terminál byl přibližně po dvou hodinách opět zprovozněn. Ukázalo se, že pachatel u sebe žádnou výbušninu neměl, uvedla agentura AP.

Padesátiletý muž začal ohrožovat nožem ženu v letištním restauraci, kde postavil na stůl balíček s údajnou bombou. Poté, co se terminálem rozlehl ženin křik, začaly desítky vyděšených lidí prchat a letiště ovládla panika.

Podle policie mluvil muž arabsky a proto byl do akce během několika minut poslán arabštinu ovládající policejní vyjednavač. V obavách z možného odpálení nálože proti muži policie po krátkém vyjednávání použila paralyzující střely. Muž byl po převozu do nemocnice obviněn z několika trestných činů; jen za samotné vyhrožování zničením letiště mu hrozí až deset let vězení.

Lety z brisbanského terminálu nabíraly kvůli incidentu i tříhodinová zpoždění.