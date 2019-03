Muž se zbraní? Policie vyklidila nádraží, šlo o muzikanta

Policie v australském Melbourne ve čtvrtek vyklidila jedno z vlakových nádraží poté, co cestující vyděsil muž, který v tašce nesl předmět připomínající pušku. Ve skutečnosti šlo o pouličního muzikanta s didgeridoo, tradičním hudebním dechovým nástrojem australských domorodců.

Podle svědků mezi lidmi vypukla panika, když policejní těžkooděnci v ranní špičce zastavili vlak na Flagstaffském nádraží. Lidé prý začali plakat a telefonovat svým blízkým, aby jim řekli, že je mají rádi. Policie uvedla, že strážce zákona zavolal jeden z cestujících, u něhož vzbudilo podezření zavazadlo mladého muže vypadající jako pouzdro na zbraň a prý i to, že se dotyčný choval divně.

Šlo o hudebníka Willa Austina, který jel do centra Melbourne, kde ve čtvrtek vedl workshop se svým didgeridoo, a cestou dělal dechová cvičení. Policie ho zastavila, když vystoupil z vlaku, a prohledala mu zavazadla. Nic podezřelého u něj nenašla.

"Když na to myslím teď, tak je to legrační, ale v okamžiku, kdy se to odehrávalo, to pro všechny přítomné bylo pěkně děsivé," řekla televizi Ten Network jedna ze svědkyní ranního incidentu.