Netanjahu před soudem kvůli korupci zopakoval, že je nevinný

S odstřelovači na střechách a s protivládními demonstranty v okolí soudní budovy v pondělí v Jeruzalémě pokračoval proces, v němž je izraelský premiér Benjamin Netanjahu obžalován z korupce. Premiér v pondělí u soudu zopakoval, že je nevinný. V pondělí je to podruhé, co Netanjahu vypovídá před soudem, který začal loni v květnu. Podle deníku The Times of Israel se nyní rozhoduje zejména o tom, zda bude jednání pokračovat během kampaně před parlamentními volbami plánovanými na 23. března.

Jedenasedmdesátiletý Netanjahu vypovídal přes soudem naposledy loni v květnu, kdy to bylo poprvé, co v Izraeli před soudem stanul jako obžalovaný premiér ve funkci. Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií, policie a soudů.

Do soudní síně v pondělí byli podle místních médií slyšet demonstranti, kteří před budovou protestovali proti premiérovi. Manifestace za jeho odstoupení se s různou intenzitou a přestávkami, způsobenými opatřeními proti šíření covidu-19, konají už několik měsíců. Jejich účastníci kritizují premiéra nejen kvůli korupčním kauzám, ale i kvůli přísným epidemickým opatřením. Protesty se konaly i tento víkend, kdy se před Netanjahuovou rezidencí střetlo několik jejich účastníků s policií.

Izrael kvůli covidu-19 loni koncem prosince zavedl už třetí národní uzávěru, která skončila v neděli ráno. Otevřít se mohly některé obchody s nezákladním zbožím a služby jako kadeřnictví, některé obchody ale jsou dál zavřené stejně jako školy.

Před budovu soudu se v pondělí chystali i Netanjahuovi příznivci, premiér je ale v neděli vyzval, aby zůstali doma kvůli epidemické situaci. Ta se totiž stále nelepší, ani přes přísná opatření či naočkování zhruba třetiny obyvatel. V očkovací kampani patří Izrael k nejrychlejším na světě a premiér doufá, že mu to pomůže k hlasům v březnových volbách, do nichž slíbil naočkovat celou dospělou populaci devítimilionové země.

Proces s Netanjahuem, v němž jsou obviněni i další lidé, se jeho právníci snažili odložit a napadali důvěryhodnost obvinění. Argumentovali mimo jiné tím, že vyšetřovatelé použili nelegálně získané důkazy.

Netanjahu je nejdéle sloužícím premiérem Izraele, předsedou vlády je od roku 2009, premiérem byl už v letech 1996 až 1999. Nyní stojí podle místních médií ale před největší volební bitvou. Už předchozí troje parlamentní volby v roce 2019 a 2020 skončily těsně a naposledy utvořil Netanjahu koaliční vládu, která se ale loni koncem roku rozpadla.

Nynější průzkumy dávají Netanjahuově straně šanci na vítězství ve volbách, opět ale bude mít podle nich problém získat většinovou podporu v parlamentu.