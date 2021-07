Odpůrci covidových certifikátů zaútočili na Kypru na sídlo soukromé televize

Odpůrci covidových certifikátů zaútočili v neděli večer na Kypru na sídlo soukromé televize Sigma. Při demonstraci bylo zraněno nejméně 14 policistů, dva z nich vážně, napsala v pondělí agentura EFE. Protestující sídlo televize poničili, napadli několik zaměstnanců a zapálili auto.

V neděli večer se před prezidentským palácem v Nikósii sešla demonstrace proti covidovým certifikátů SafePass, které slouží k prokázání bezinfekčnosti. Podle policie se protestu zúčastnilo nejméně 2500 lidí, někteří z nich sebou měli kříže a další náboženské symboly.

Následně se část protestujících od poklidného shromáždění odpojila a přesunula k sídlu soukromé televize Sigma. Do studií vnikli lidé v momentě, kdy televize vysílala noční relaci televizních zpráv. "V této chvíli probíhá na naše sídlo zbabělý útok," ohlásil moderátor v přímém přenosu.

Kyperské noviny v pondělí ráno informují, že policie během protestu zadržela pět lidí. Po nejméně deseti dalších ale stále pátrá.

Útok odsoudili kyperští politici. Prezident Nikos Anastasiadis řekl, že se stát nenechá vydírat, a demonstrující označil za lidi, kteří vyznávají konspirační teorie.

Kypr, podobně jako další evropské státy, zpřísnil minulý týden pandemická pravidla. Vláda zavedla povinnost prokázat bezinfekčnost skrze certifikát SafePass při vstupu do soukromých a veřejných prostorů, kde je shromážděno 20 a více lidí. Povinnost, která začne platit v úterý, se vztahuje také na vstup do veřejné dopravy či do budov státní správy.