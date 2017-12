Pár věznil dceru v malém pokoji. Jídlo dostávala jednou denně

Japonský pár je obviněn z vraždy své 33leté dcery, kterou věznil celých 15 let v extrémně chladných podmínkách a dával jí jídlo pouze jednou denně. Žena byla údajně mentálně postižená a agresivní. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Japonská policie informovala, že tělo Airi Kakimotové bylo zmrzlé a extrémně podvyživené, její váha se pohybovala okolo 20 kilogramů. Rodiče poté přiznali, že dcera žila celých 15 let v místnosti o rozloze tří metrů čtverečních a jídlo dostávala pouze jednou denně. "Naše dcera byla duševně nemocná a asi od šestnácti let začala být nebezpečná pro své okolí, proto jsme ji nechávali zavřenou v pokoji," brání se rodiče.

