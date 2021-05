Pět zraněných hlásí na Novém Zélandu po útoku nožem v obchodu

Pět zraněných si vyžádal nedělní útok v supermarketu ve městě Dunedin na Novém Zélandu, kde muž začal bodat lidi nožem. Uvedla to agentura AP s odvoláním na místní úřady. Policie útočníka zadržela a vzala do vazby. Mezi zraněnými jsou dva zaměstnanci obchodu. Premiérka Jacinda Ardernová uvedla, že motiv útoku zatím nebyl zjištěn, ale policie nemá žádné důkazy, svědčící o tom, že by šlo o terorismus.

"Není nutné říkat, že takový útok je nesmírně znepokojivý. Chci vyjádřit uznání odvaze kolemjdoucích, kteří podle prvních zpráv zasáhli na ochranu svého okolí," řekla.

Podle Ardernové bylo pět lidí převezeno do nemocnice v Dunedinu s bodnými či jinými zraněními. O jejich stavu zatím nejsou podle AP podrobnější zprávy.

Očití svědci řekli místním médiím, že při útoku vypukl v obchodě chaos, lidé křičeli a utíkali k východům. Někteří zákazníci se ale pokusili útočníka zadržet.

"Jsme šokováni a zdrceni událostmi, ke kterým došlo v našem obchodě Dunedin Central Store v neděli odpoledne," uvedl řetězec Countdown, kterému obchod patří. Dodal, že prioritou je péče o zraněné zaměstnance a o zákazníky, kteří se jim snažili pomoci, jakož i o zaměstnance, otřesené krajně traumatickým zážitkem.

Policie uvedla, že podrobnosti o incidentu zveřejní později.

Dunedin leží na východním pobřeží Jižního ostrova Nového Zélandu, kde je po Christchurchi druhým největším městem. Dunedin má podle dostupných údajů více než 126 tisíc obyvatel.