Pětiletá Syřanka zachraňovala v troskách mladší sestřičku

Snímek pětileté syrské dívenky, která byla uvězněna v troskách domu a přesto se snažila zachránit svou mladší sestru, se po středečním bombardování v syrské provincii Idlib objevil na sociálních sítích. Pětiletá holčička svým zraněním podlehla, její další sourozenci jsou ve vážném stavu, píše zpravodajský web Al-Džazíra.

Na videu se objevuje také zděšený otec, který přispěchal svým dcerám na pomoc poté, co jejich dům ve města Aríhá zasáhlo bombardování syrské armády či jejích spojenců. Snímek zachytil fotograf serveru SY24, který byl na místě.

5-year-old Syrian girl dies trying to save her baby sisters from the rubble of their bombed home. pic.twitter.com/TZWAnnTG1X

Nejdříve fotograf nic neviděl, pak slyšel dětský pláč. Situace byla také zachycena na videu, kameraman rychle přestal natáčet a chtěl dívkám pomoci. Krátce nato se však budova zřítila a pětiletá Rihám a sedmiměsíční Túká utrpěly další zranění. Dívky byly nakonec vyproštěny a převezeny do místní nemocnice. Rihám však zraněním podlehla a její mladší sestra je ve velmi vážném stavu. Při neštěstí také zemřela matka dívek.

Syrská válka trvá od roku 2011 a od zapojení Ruska v roce 2015 se Damašku podařilo většinu území získat zpět. Rusko je spolu s Íránem hlavním spojencem syrské vlády. Idlib leží na hranici s Tureckem a je poslední provincií, kterou syrský režim ještě nemá pod kontrolou. Hlavní slovo má v Idlibu radikální skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS).

OSN minulý týden oznámila, že od eskalace bojů v Idlibu a přilehlých oblastech v dubnu přišlo o život 350 civilistů a dalších 330 tisíc jich bylo nuceno opustit své domovy. Bílé přilby, což je organizace záchranářů napojených na povstalce, ve čtvrtek informovaly, že při bombardování v provinciích Idlib, Hamá a Aleppo přišlo o život nejméně deset civilistů včetně tří dětí.

1/2 A five-year-old girl’s desperate attempt to save her baby sister from falling down a bomb-hit building in #Idlib #Syria has captured the brutality of the country’s years-long war.

