Po explozích v Kábulu zemřelo přes 70 místních lidí, uvádějí média

Při čtvrtečních explozích u letiště v Kábulu zemřelo přinejmenším 72 Afghánců, uvedla v pátek agentura Reuters s odvoláním na zdroj z místní nemocnice a z hnutí Tálibán. Televize BBC a CNN s odvoláním na zdroj z ministerstva zdravotnictví hovoří dokonce až o 90 mrtvých a 150 raněných. Tálibán původně hlásil nejméně 28 obětí z řad svých členů, později to ale mluvčí hnutí popřel a řekl, že při útoku nezemřeli žádní tálibové. Podle Pentagonu zahynulo rovněž 13 amerických vojáků. Americký prezident Joe Biden v reakci na atentáty oznámil, že evakuace z letiště budou pokračovat.

"Tálibán neutrpěl žádné oběti. K incidentu došlo v oblasti, kterou mají pod kontrolou americké síly," řekl v pátek BBC mluvčí hnutí Zabiulláh Mudžáhid. Jeho vyjádření je v ostrém kontrastu s dřívější zprávou agentury Reuters, jíž nejmenovaný představitel Tálibánu sdělil, že hnutí ztratilo 28 svých lidí, tedy více než Američané.

Oblastí u kábulského letiště ve čtvrtek vpodvečer místního času otřásly dvě silné exploze a následovala střelba. Na videu, které natočili afghánští novináři, poté byla vidět těla desítek obětí ležících v příkopu na okraji letiště, popsala agentura Reuters. K útokům se přihlásila odnož teroristické organizace Islámský stát, šéf Bílého domu prohlásil, že USA viníkům neodpustí a dopadnou je.

Washington se zároveň připravuje na možnost dalších útoků, o které by se útočníci mohli pokusit páteční den. Podle amerického generála Franka McKenzieho by teroristé hlásící se ke skupině Islámský stát - Chorásán mohli na letiště útočit raketami nebo bombami nastraženými v automobilech. "Děláme vše, co můžeme, abychom byli připraveni," prohlásil šéf centrálního velení amerických ozbrojených sil a dodal, že USA sdílely některé zpravodajské informace s Tálibánem. Generál se zároveň domnívá, že tálibové "některým útokům zabránili".

Evakuace po útocích nabrala na rychlosti, píše Reuters. Diplomat z NATO mezitím agentuře řekl, že všechny zahraniční síly v Afghánistánu chtějí ukončit evakuace svých občanů a pracovníků ambasád do pondělí 30. srpna. Některé země už evakuační lety ukončily. Biden ve svém projevu v noci na pátek potvrdil termín 31. srpna, ke kterému má skončit stahování amerických sil z Afghánistánu.

V zemi je stále kolem 1500 amerických občanů, na 400 Britů nebo kolem 200 Němců, píše BBC News na svém webu a podotýká, že v tuto chvíli není jasné, zda tam jsou nějací Francouzi. Paříž chce nicméně své evakuace ukončit v pátek večer. Západní země se kromě svých občanů snaží evakuovat také své afghánské spolupracovníky. Biden slíbil, že i po ukončení evakuační operace se Washington bude snažit snažit dostat ze země Afghánce, kteří pomáhali USA v uplynulých letech.