Počet dětí v Japonsku klesá už 41 let v řadě, na vině je podle Tokia i covid

Japonská populace stárne rekordním tempem. Počet dětí do 14 let se snížil ve srovnání s předchozím rokem o přibližně 250 tisíc na rekordně nízkou hodnotu 14,65 milionu. Pokusy vlády o zvýšení porodnosti byly dosud neúspěšné, počet dětí ve třetí největší ekonomice světa klesá již 41 let v řadě. S odkazem na údaje zveřejněné ministerstvem vnitra o tom informovala agentura Kjódó.

V Japonsku je nízká porodnost a prakticky nulová imigrace. Mnoho Japonců se žení a vdává stále později a odkládá také narození prvního dítěte. V loňském roce se k tomuto problému podle médií přidala pandemie covidu-19, která mnoha japonským ženám zabránila mít děti. V důsledku toho trpí některá odvětví hospodářství, jako je stavebnictví, obchod a stravování, citelným nedostatkem pracovních sil, píše agentura DPA.

Děti do 14 let tvoří v Japonsku 11,7 procenta celkové populace, chlapců je o něco více než děvčat. Mezi velkými zeměmi s více než 40 miliony obyvatel je na tom Japonsko nejhůře na světě. Jen o něco větší podíl dětí mají Jižní Korea a Itálie, kde jich je 11,9, respektive 12,9 procenta. Nejvíce dětí žilo v Japonsku v roce 1954, kdy jich bylo téměř 30 milionů.

Naopak počet seniorů nad 65 let stále stoupá, je jich více než čtvrtina všech obyvatel. Klesá také celková populace asijského státu.