Policie znovu rozháněla demonstraci kvůli nehodě autobusu

V Íránu policie znovu rozháněla protesty organizované univerzitními studenty, kteří demonstrovali už třetí den v řadě kvůli tragické nehodě autobusu v univerzitním kampusu. Informovala o tom agentura AP. Veřejné demonstrace nebo projevy nesouhlasu s úřady jsou v Íránu velice neobvyklé, studenti nyní kvůli smrti osmi kolegů požadují odstoupení vlivného poradce íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Havárie autobusu v kampusu univerzity Ázád na severu Teheránu se stala v úterý. Autobus se 30 pasažéry tam sjel v kopcovitém terénu ze silnice a zřítil se ze srázu, zemřelo deset lidí včetně osmi studentů. Jejich kolegové pak začali organizovat protestní akce, v nichž poukazovali na to, že univerzita disponuje jen velmi starými a neudržovanými autobusy a vědomě tak ohrožuje bezpečnost svých posluchačů. Požadují mimo jiné odstoupení šéfa správní rady školy Alího Akbara Velájatího, který je poradcem íránského duchovního vůdce.

At least 10 students were killed and 27 others injured after a bus overturned on a university campus yesterday.

