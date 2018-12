Potřebujeme další detektory vln tsunami, nařídil prezident

Indonéský prezident Joko Widodo nařídil národní meteorologické agentuře nakoupit detektory schopné včas varovat obyvatele před vlnami tsunami. Řekl to novinářům při návštěvě ostrova Jáva, kde si víkendová přívalová vlna tsunami vyžádala nejméně 280 obětí a přes tisíc zraněných. Záchranáři stále hledají přeživší či mrtvé, vysoké vlny tam přitom hrozí až do středy, informovala agentura Reuters.

Tsunami udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva, kde se stále pohřešují desítky lidí. Příčinou tsunami byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky, a právě proto nebyli obyvatelé včas varováni.

At least 20 people have been killed and more than one hundred injured in a #tsunami in #Indonesia (AP)https://t.co/YyWH8d3O9v - India TV (@indiatvnews) December 23, 2018

"Obvykle vlnám tsunami předchází zemětřesení, a proto nyní místní obyvatelé nebyli varováni, aby mohli včas uniknout," řekl prezident. Zároveň přiznal, že předvídat sobotní tsunami bylo nad schopnosti místních úřadů. Proto prezident nyní nařídil Meterologické, klimatické a geologické agentuře (BMKG), aby příslušná zařízení nakoupila.

RT @eha_news: The eruption of the #Krakatoa #volcano in #Indonesia caused a #tsunami in the Sunda strait, which led to the death of 20 people and injured another 140 peoplepic.twitter.com/gJNsaaj7w0 - Common Raven (@Bewickwren) December 23, 2018

Také šéfka MBKG Dwikorita Karnawatiová přiznala, že senzory agentury v místě nereagovaly, protože jsou schopné zaznamenat tektonickou aktivitu, a nikoli sopečnou. Dodala, že agentura se bude snažit co nejdříve naistalovat do moře přílivové brány, které by detekovaly vlny u pobřeží.

Nejhorší tsunami bylo před čtrnácti lety

Americká televize CNN uvedla, že nejde o první případ, kdy indonéské úřady včas nevarovaly obyvatele před přírodní katastrofou. Například také letos v září, kdy si zemětřesení a vlna tsunami na ostrově Sulawesi vyžádalo přes dva tisíce obětí, si také mnozí stěžovali, že varování nedostali.

Podobné katastrofy jsou přitom v Indonésii časté, letošní rok je tam ale co do počtu obětí přírodních katastrof nejhorší za více než deset let, uvedla agentura Reuters.

Latest update of #tsunami in #Indonesia: at least 222 died, 843 injured and hundreds of houses damaged. #PrayForSelatSunda pic.twitter.com/bLjxqGF5dF - Human Aid Initiative (@HAInitiative) December 23, 2018

Nynější indonéská přívalová vlna krátce před Vánoci připomněla mnohým jednu z nejhorších přírodních katastrof, která se stala 26. prosince 2004 také v Indonésii kolem Vánoc. Zemětřesní o síle 9,2 stupně s epicentrem u ostrova Sumatra tehdy vyvolalo mohutné vlny tsunami, které zpustošily pobřeží více než desítky zemí v Asii i východní Africe. Zahynulo při tom tehdy na 228 tisíce lidí, z toho na 160 tisíc v Indonésii. Mezi oběťmi bylo i osm Čechů.

Indonésie je největším ostrovním státem světa a v jejím teroritoriu leží na 1115 sopek, z nichž 125 je aktivních.

