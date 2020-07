Pouť do Mekky doprovázejí přísná ochranná opatření proti covidu

Do saúdskoarabské Mekky začali přijíždět účastníci letošní muslimské poutě. Místo obvyklých více než dvou milionů účastníků dostalo letos kvůli koronaviru povolení jenom 10 tisíc lidí, kteří v království žijí. Saúdská Arábie v regionu patří co do epidemie ke značně postiženým zemím, má přes 266 tisíc nakažených a 2733 mrtvých.

Podle stanice Al-Džazíra pouť začne ve středu. Loni se jí zúčastnilo 2,5 milionu věřících, letos saúdskoarabské úřady vydaly povolení jenom 10 tisícům lidem. Dvě třetiny z nich budou cizinci žijící v Saúdské Arábii, zbylí budou místní občané.

Mezi těmi, kdo povolení letos dostal, je pětadvacetiletá Fatin Daudová z Malajsie, která v království studuje arabštinu.

Agentura AP napsala, že po dokončení výběru účastníků přišli do Fatinina bytu zdravotníci, aby provedli test na covid-19. Žena pak dostala elektrický náramek, jenž monitoruje její pohyb, a pokyn zůstat několik dní doma v karanténě. Po jejím skončení ji převezli do hotelu v Mekce, kde má přebývat v izolaci, stále s elektronickým náramkem. Do pokoje jí třikrát denně doručují krabici s jídlem a žena se připravuje na poutní rituály.

"Je to neuvěřitelné, mám surrealistický pocit, nevěřila jsem, že to povolení dostanu," řekla žena. Modlí se prý za skončení epidemie a jednotu mezi muslimy. "Věřím v účinnost bezpečnostních opatření; my, poutníci, musíme dodržet pokyny a snažit se navzájem se podpořit," dodala. Být v izolaci je pro ni těžké, ale žena řekla, že je přes internet v kontaktu s dalšími deseti vybranými poutníky, kteří jsou původem z Malajsie a Singapuru.

Veškeré výdaje letošním účastníkům hradí Saúdská Arábie - poskytuje ubytování, jídlo, dopravu a zdravotní péči. V běžných letech věřící stojí cesta do Mekky a pobyt tam i tisíce dolarů. Počet účastníků je vždy dán kvótami pro jednotlivé země, přičemž se nijak neomezuje věk. Letos ale platí, že poutníci musí být ve věku mezi 20 až 50 lety a musejí být zdraví. Budou muset mít roušky a pít jen dodanou balenou vodu. Bude zakázáno dotýkat se svatyně Kaaby a oblázky, jimiž při jednom z rituálů poutníci symbolicky kamenují satana a sbírají je na cestě k danému místu, letos budou sterilizovány předem a vydávány v obalech. Věřící si budou muset přinést vlastní modlitební předložky a modlit se v doporučené vzdálenosti od ostatních.