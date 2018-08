Při náletech v Jemenu zahynuly desítky lidí, včetně 29 dětí

Při náletech na severu Jemenu, které zasáhly rušné tržiště a autobus, ve čtvrtek zahynulo nejméně 43 lidí, včetně 29 dětí. Více než 60 osob utrpělo zranění. Informovala o tom média s odvoláním na zdravotnické zdroje povstalců. Místní lidé z leteckých úderů obviňují koalici v čele se Saúdskou Arábií, která v zemi bojuje proti šíitským povstalcům. Nálety zasáhly trh v provincii Saada, která je baštou rebelů. Koalice nálety potvrdila, uvedla nicméně, že jejich terčem byla odpalovací zařízení pro rakety.

Operaci koalice označila za legitimní válečný čin. Cílila údajně na povstalce, kteří z provincie Saada ve středu vypálili na Saúdskou Arábii raketu, jež zabila jednoho člověka a 11 lidí zranila. Podle saúdskoarabské agentury SPA byla "raketa vypálena záměrně s cílem zasáhnout obydlenou oblast". Koalice rovněž obvinila povstalce, že využívají děti jako lidské štíty.

Pracovníci Červeného kříže na Twitteru uvedli, že do jimi podporovaných nemocnic v oblasti dnes byly přivezeny desítky mrtvých a zraněných. Červený kříž oznámil, že mezi mrtvými je 29 dětí mladších 15 let, a upozornil na to, že "podle mezinárodních humanitárních zákonů je třeba civilisty v době konfliktů chránit". Asi tři desítky dětí jsou mezi zraněnými.

Saúdskoarabská státní média ve čtvrtek informovala o středečním útoku jemenských povstalců na území Saúdské Arábie. Rebelové, kteří kontrolují část Jemenu včetně metropole Saná, již dříve oznámili, že raketa mířila do oblasti města Džizán na jihu Saúdské Arábie.

Saúdskoarabský protiraketový štít střelu zachytil, její úlomky ale dopadly do obydlené oblasti a způsobily "mučednickou smrt jemenskému občanovi a zranění dalších 11 civilistů", uvedla ve svém prohlášení koalice pod vedením Saúdské Arábie. Ta v Jemenu na straně tamní vlády již od roku 2015 bojuje proti povstalcům.

Rijád tvrdí, že šíity vyzbrojuje Írán. Povstalci v minulosti vypálili na Saúdskou Arábii již několik raket a mířili i na Rijád. Rakety většinou sestřelila saúdskoarabská protivzdušná obrana.

Saúdská Arábie je ve světě kritizována, že při koaličních náletech v Jemenu není brán ohled na civilisty a mnoho jich při těchto útocích umírá.

Jemenská občanská válka začala v roce 2014, kdy šíité obsadili hlavní město Saná. O život od té doby přišlo na 10 tisíc lidí a z domovů odešly miliony Jemenců.