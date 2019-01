Prijanka Gándhíová ze známé indické dynastie vstoupila do politiky

Prijanka Gándhíová, která patří do čtvrté generace známé indické politické dynastie Néhrú-Gándhí, ve středu oficiálně vstoupila do politiky. Získala funkci v opoziční straně Indický národní kongres (INK), v jejímž čele stojí její bratr Ráhul Gándhí. Indii čekají nejpozději v květnu volby do dolní komory parlamentu, v nichž je favoritem vládnoucí Indická lidová strana (BJP) premiéra Naréndry Módího.

Sedmačtyřicetiletá dcera zavražděného indického expremiéra Rádžíva Gándhího a političky Sonii Gándhíové, která byla dlouholetou vůdkyní Indického národního kongresu, v minulosti pomáhala své matce a bratrovi s volební kampaní ve státě Uttarpradéš. Sama ale žádnou funkci ve straně doposud nezastávala.

Podle zpravodajského serveru BBC News zdědila Prijanka Gándhíová charisma svých předků a je oblíbenou osobností, která na všech akcích přitahuje davy příznivců. Indický národní kongres podle BBC doufá, že její popularitu zúročí i v nadcházejících volbách. Gándhíová má ve straně od nynějška působit jako generální tajemnice pro východní část klíčového, nejlidnatějšího státu Uttarpradéš.

Ráhul Gándhí je šestým členem dynastie Néhrú-Gándhí v čele Indického národního kongresu. Jeho otec Rádžív Gándhí, babička Indira Gándhíová a pradědeček Džaváharlál Néhrú působili všichni v minulosti jako premiéři poté, co Indie v roce 1947 získala nezávislost na Británii.

Ve volbách v roce 2014 Indický národní kongres utrpěl těžkou porážku, po níž následovaly další prohry ve volbách do místních parlamentů v několika indických státech, navzdory snahám Ráhula Gándhího získat zpět podporu voličů. Tento trend byl ale změněn koncem loňského roku, kdy INK zvítězil v místních volbách ve třech důležitých státech Madhjapradéš, Rádžasthán a Čhattísgarh, což zvyšuje jeho naděje ve federálním hlasování.