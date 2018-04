Protesty proti Izraeli: sedm mrtvých a přes tisíc zraněných

Sedm Palestinců bylo zabito a přes 1000 dalších zraněno při střelbě izraelských vojáků na protestující Palestince podél hranice mezi Pásmem Gazy a Izraelem. O nové bilanci nepokojů informovala agentura AP s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy. Mezi zraněnými je 25 osob ve vážném stavu.

Na hranici mezi Pásmem Gazy a Izraelem se tak opakovala stejná situace jako před týdnem, kdy 30. března začala série palestinských protestů za návrat uprchlíků a ukončení izraelské blokády Pásma Gazy. Násilí si tehdy vyžádalo 19 obětí a zraněno bylo 1400 lidí. Jednalo se o nejkrvavější den na palestinských územích od války v roce 2014 mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

Tisíce Palestinců se opět sešlo podél bezpečnostního plotu, který dělí izraelské území od palestinské enklávy kontrolované radikálním hnutím Hamás. Palestinci na několika místech podél hranice zapálili už ráno stovky pneumatik, aby přes hustý dým nebyli snadným cílem izraelských odstřelovačů. OSN uvedla, že generální tajemník organizace António Guterres sleduje protesty v Gaze "s obavami" a vyzývá všechny strany k tomu, aby byly maximálně zdrženlivé a vyhnuly se konfrontaci.

Kolik lidí se protestů účastní, nebylo známo, izraelská média hovořila o 20 tisíc. Minulý pátek se na nich sešlo zhruba 30 tisíc lidí. I tehdy hořely pneumatiky a někteří Palestinci házeli kameny na izraelské vojáky. Ti odpověděli střelbou ostrými náboji, při níž zemřely dvě desítky lidí, poslední podlehl zraněním v nemocnici dnes.

I pro dnešek platila pro izraelské vojáky stejná pravidla, což znamenalo, že odstřelovači mohli střílet na každého, kdo se přiblíží k plotu na hranici s cílem dostat se na území Izraele. Informoval o tom deník Haarec. Tato pravidla kritizovaly organizace ochránců lidských práv.

Wow! This is #Gaza border with #Israel now! [picture: @galberger]



Ask yourself this: why are the Palestinians burning tires? To use the smoke to blind the IDF and make it more difficult for them to respond, as Hamas tries to infiltrate #Israel's border.#GreatReturnMarch pic.twitter.com/hszEF6jeYE