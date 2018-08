Tragické zemětřesení zahýbalo s ostrovem, povrch se zvedl

Tři silná zemětřesení, která v krátké době po sobě zasáhla indonéský ostrov Lombok, zvedla povrch ostrova o 23 centimetrů. Oznámili to vědci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a kalifornského technického ústavu. K tomuto závěru došli na základě satelitních snímků pořízených po silných otřesech z 5. srpna. Měly sílu 6,9 stupně a o život při nich přišlo přes 300 lidí.

Vědci pořídili deformační mapu a změřili změny povrchu ostrova. Zjistili, že na severozápadě, poblíž ohniska otřesů, se země zvedla o čtvrt metru. Na jiných místech se naopak o pět až 15 centimetrů propadla.

Agentura AP uvedla, že po zemětřesení je bez střechy nad hlavou nebo mimo svůj domov na 270 tisíc lidí. Zničeno bylo 68 tisíc příbytků. Ostrov Lombok, který je turistickou destinací, i když méně rozvinutou ve srovnání s Bali, během týdne postihla tři silná zemětřesní a zhruba 500 následných otřesů.

Jedním z nejpostiženějších je okres Tanjung na severu ostrova. Dnes se tam přes veškerou zkázu znovu otevřel trh a lidé nakupovali zeleninu a ryby. Otevřelo se i několik obchodů, i když jsou poškozené.

V Indonésii, která leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, tedy v oblasti s častou vulkanickou činností, jsou zemětřesení poměrně častá. V roce 2004 mohutné zemětřesení u pobřeží Sumatry způsobilo vlnu tsunami, která zabila asi 230 tisíc lidí v desítce zemí. V Indonésii tehdy přišlo o život 160 tisíc lidí.

The death toll from an earthquake on Indonesia's Lombok island has risen to 319. Tens of thousands have been made homeless. pic.twitter.com/7yxfA7JWDk