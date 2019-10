USA a Turecko se dohodly na příměří v Sýrii

Turecko a Spojené státy se dohodly na klidu zbraní v severní Sýrii. Oznámil to v Ankaře podle agentury Reuters americký viceprezident Mike Pence po jednáních s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Americký prezident Donald Trump na twitteru napsal, že z Turecka přišly "skvělé zprávy". Budou podle něj ušetřeny "miliony životů".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!