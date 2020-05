V Íránu se koronavirem nakazilo deset tisíc pracovníků, počet mrtvých není znám

Koronavirem se v Íránu nakazilo 10 tisíc zdravotníků. S odvoláním na náměstka ministra zdravotnictví o tom informovala íránská agentura ILNA. Celková íránská bilance mrtvých s covidem-19 je nyní podle americké Univerzity Johnse Hopkinse 7183 lidí. Podle oficiální statistky úřady registrují téměř 127 tisíc infikovaných.

Náměstek ministra zdravotnictví oznámil, že se nakazilo 10 tisíc zdravotníků a "někteří zemřeli".

Statistické informace zveřejňuje pravidelně v Teheránu ministerstvo zdravotnictví, ale v Íránu i jinde ve světě panuje nedůvěra k tomu, zda jsou čísla úplná. Co do nakažených je Írán na desátém místě v globálních přehledech.

Země začala otevírat ekonomiku a obnovovat normální chod, ale ve čtvrtek ministr zdravotnictví Saíd Namakí vyzval lidi, aby v době nadcházejícího muslimského svátku íd al-fitr necestovali: "Ty cesty by znamenaly nové případy infekce. Lidé by neměli cestovat do oblastí s vysokým výskytem nakažených, ale ani tyto oblasti opouštět."