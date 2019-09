V Japonsku řádil silný tajfun. Bez proudu byl téměř milion lidí

Tajfun Faxai v Japonsku patrně vzal život jedné ženě a způsobil vážné problémy v letecké a železniční dopravě i v dodávkách elektřiny. Zrušeno bylo více než 130 letů a mnoho železničních tratí bylo uzavřeno, informovala agentura Reuters. Bez elektřiny se ocitlo na 930 tisíc domácností. Po několika hodinách se tajfun, který udeřil na pobřeží východně od Tokia, opět vrátil nad moře.

Podle agentury Kjódó zemřela jedna žena poté, co ji zjevně srazil poryv větru. Agentura Reuters upřesnila, že bylo potvrzeno úmrtí ženy ve věku přes 50 let. Žena ležela na tokijské ulici a byla převezena do nemocnice. Záběry bezpečnostní kamery odhalily, že jí silný vítr mrštil o budovu. Další žena ve věku přes 20 let byla vážně zraněna ve městě Ičihara východně od Tokia.

Podle Reuters jde za poslední roky o jeden z nejsilnějších tajfunů, jemuž čelila japonská metropole. Doprovázel ho rekordní vítr a lijáky. Koryta řek se naplnila téměř po okraj.

Miliony lidí v širší oblasti Tokia se ráno potýkaly s problémy při cestě do práce. Úřady varovaly, že pobyt venku je nebezpečný. Zrušeno bylo více než 130 letů a provoz mnoha vlakových tratí byl přerušen na několik hodin.

Tajfun Faxai nejdřív krátce před rozedněním udeřil na město Čiba. Vítr ve městě dosahoval rychlosti až 207 kilometrů za hodinu, což je místní rekord.

Bez dodávek elektřiny se ocitlo na 930 tisíc domácností. Bez proudu zůstalo celé město Kamogawa východně od Tokia, informovala rozhlasová stanice NHK. "Nikdy jsem nezažil takovou situaci, kdy celé město přišlo o elektřinu," řekl stanici místní činitel. Zaznamenáno bylo také několik menších sesuvů půdy a zkáza jednoho mostu.

Mluvčí výrobce elektroniky Sony uvedl, že byl přerušen provoz závodu ve městě Kisarazu jihovýchodně od Tokia, kde se vyrábějí hrací konzole PlayStation.

Vítr strhával kovové cedule z budov, převracel nákladní automobily. Evakuace byla nařízena zhruba 5000 lidem, většinou ve městě Kamakura jižně od Tokia kvůli nebezpečí sesuvů půdy.

Podle Reuters k japonským břehům každoročně dorazí čtyři až pět tajfunů. Není ale obvyklé, aby zasáhly oblast tak blízko Tokia. Tajfun se dopoledne místního času opět vrátil na moře, ale silné deště mají trvat ještě několik hodin.