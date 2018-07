V Kábulu došlo k sebevražedné explozi. Mrtvých je zatím deset

Deset osob zemřelo při explozi v blízkosti kábulského letiště, která nastala krátce poté, co se do Afghánistánu po ročním exilu vrátil uzbecký generál a první viceprezident Rašíd Dóstum. Zřejmě šlo o sebevražedný útok a afghánská policie nevyloučila, že bilance obětí bude stoupat. S odkazem na sdělení afghánských úřadů o tom informovaly agentury Reuters a DPA.

Dóstum byl podle agentury AFP přijat jako hrdina. Přicestoval letadlem, které pro něj do Ankary poslala vláda. Na kábulském letišti ho čekal červený koberec a nadšení stoupenci. Právě, když generálův konvoj odjížděl, se ozval silný výbuch. Mluvčí ministerstva vnitra řekl, že šlo zřejmě o akci sebevražedného atentátníka, a později doplnil, že si výbuch vyžádal asi deset obětí na životech a zraněné. Mluvčí kábulské policie následně uvedl, že se exploze stala v blízkosti hlavního vchodu do budovy letiště, kde se shromáždili stoupenci generála. "Počet obětí může stoupat, výbuch se stal hned poté, co Dóstumův konvoj opustil letiště," řekl policejní mluvčí. Krátce po tomto incidentu kamery zaznamenaly Dóstuma, jak se zdraví s příznivci. Podle agentury AFP je generál v pořádku.

Dóstum odjel z Kábulu loni, když úřad generálního prokurátora zahájil vyšetřování podezření, že Dóstumovi stoupenci mučili a sexuálně zneužili jeho bývalého spojence a pozdějšího politického soupeře. Vláda pak generálovi nedovolila vrátit se do Afghánistánu. Zda ho čeká nyní nějaké obvinění, není podle agentury AP jasné. Agentura AFP napsala, že se předpokládá, že se Dóstum znovu ujme funkce viceprezidenta.

Dóstum přešel v afghánské občanské válce k muslimské opozici a působil na severu země, kde si nechal říkat prezident. Po pádu Talibanu v roce 2001 byl obviněn z válečných zločinů zejména kvůli násilí páchanému na vězních. Přes rok žil v Turecku a vládní mluvčí řekl, že se tam Dóstum podrobil léčbě. Nyní je podle něj v pořádku a může znovu začít pracovat.