V Sydney bojují s přemnoženými krysami. Ohrožují psy

Rada města Sydney ujistila obyvatele, že zdvojnásobila počet pastí na krysy, aby zredukovala jejich přibývající počet, a snížila tak riziko dalších možných úmrtí psů. Ti se mohou nakazit vzácnou nemocí, jež se šíří prostřednictvím moči hlodavců. V posledních dnech jich tímto způsobem zemřelo hned sedm. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Bakteriální infekce zvaná leptospiróza, jež je smrtelná také pro člověka, ohrožuje v Sydney životy psů. Ti mohou po nákaze zemřít do 48 hodin. V posledních třech měsících se stala příčinou smrti sedmi jedinců, do té doby přitom stát Jižní Wales neevidoval ani jednu takovou.

Starostka Clover Mooreová informovala, že město si je vědomo rostoucího nebezpečí, a tak přijalo drastická opatření, aby populaci krys snížilo. "Nedávnými případy leptospirózy, která postihuje psy, jsme velmi znepokojeni. Rozhodli jsme se tedy zdvojnásobit počet krysích návnad ve veřejných prostorách a zintenzivnit aktivní monitorování krys," řekla starostka s tím, že ve městě bude nově nasazeno až 860 návnad a další budou přibývat na konkrétních místech s ohledem stížnosti místních obyvatel.

From today, we're doubling the number of rat baits across the city, adding to a network of 430 existing boxes, to deal with an increase of rats in our city. pic.twitter.com/YL29hYFbsa