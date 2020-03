Válku v Sýrii podle exilu nepřežily statisíce lidí.

Za devět let, co trvá válka v Sýrii, už přišlo o život zhruba 384 tisíc lidí. Podrobnou bilanci konfliktu, který vstupuje do desátého roku, v sobotu oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Mezi mrtvými je podle ní více než 116 tisíc civilistů včetně asi 22 tisíc dětí.

Vláda syrského prezidenta Bašára Asada v roce 2015 díky pomoci Ruska, Íránu a libanonského Hizballáhu začala v bojích vítězit a dnes má pod svou kontrolou zhruba 70 procent syrského území.

OSN už před třemi lety syrskou válku označila za "nejhorší katastrofu, jakou člověk od druhé světové války vyvolal". Konflikt ochromil syrskou ekonomiku a vyhnal z domovů na 11 milionů lidí.

SOHR bilanci staví na údajích zveřejňovaných od března 2011. Mezi 116 tisíci mrtvými civilisty je podle ní asi 22 tisíc dětí a 13 tisíc žen. Syrská armáda a spojenecké milice přišly o více než 129 tisíc lidí, libanonský Hizballáh má téměř 1700 padlých.

Na straně povstaleckých organizací je 57 tisíc mrtvých a kurdské milice, které se podílely na porážce teroristů z takzvaného Islámského státu (IS), mají přes 13 600 padlých. Bilance SOHR zahrnuje také ztráty na straně IS a dalších radikálních skupin. Podle ní přišly téměř o 67 300 bojovníků. Přes 400 mrtvých se nepodařilo identifikovat.

Boje se v poslední době soustředily na severozápad Sýrie, i když od minulého týdne tam platí příměří vyjednané mezi Ruskem a Tureckem.