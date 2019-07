VIDEO: Ignorace Ivanky Trumpové pobavila celý svět

Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa, Ivanka Trumpová se na sociálních sítích stala cílem posměšků, když se o víkendu objevilo video ze summitu zemí G20 v japonské Osáce. Na něm se Trumpová neúspěšně snaží začlenit do konverzace mezi britskou premiérkou Theresou Mayovou, kanadským premiérem Justinem Trudeauem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a šéfkou Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeovou. Na internetu se v reakci nato objevila řada fotomontáží Trumpové po boku slavných osobností světových dějin, napsal deník The Guardian.

Snímky utahující si z dcery amerického prezidenta začali lidé přidávat na twitter s hashtagem #unwantedivanka (#nechtěnáivanka). K vytvoření fotomontáží předtím uživatele vyzvala americká novinářka Erin Ryanová, když napsala "prosím udělejte někdo fotokoláže Ivanky, té nezvané vtíravky", a doplnila řadu návrhů.

Na jednom snímku Trumpová drží mikrofon a sedí vedle někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla, amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta a sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina na Jaltské konferenci ke konci druhé světové války. Na další fotografii pokládá ruku na záda amerického černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost Martina Luthera Kinga před davem ve Washingtonu, na dalších se účastní vylodění v Normandii, sedí mezi vůdci Sovětského svazu a Spojených států Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem, stojí na pódiu se skupinou Beatles či je ukrižovaná vedle Ježíše.

Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following:

- Megan Rapinoe’s goal celebration

- Nixon-Elvis meeting

- Beyoncé’s Coachella performance

- Curies’ lab

- constitutional convention

- cast of Big Little Lies