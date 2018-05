VIDEO: Nehoda letadla skončila "jen" useknutým ocasem

Na letišti v Istanbulu si v neděli prožili pasažéři v letadle aerolinek Turkish Airlines šokující chvíle. Zezadu do nich totiž nečekaně narazilo letadlo jiných aerolinek, které jim doslova useklo zadní křídelní ocas. Během nehody nepřišel nikdo ke zranění. Své pocity z nepříjemného zážitku popsala jedna z pasažérek, která seděla v zadní části letadla. Zprávu přinesl server Daily Mail.

"Znělo to jako odpálení bomby. Zdálo se, že se celé letadlo převrátí. V ten moment mi proběhlo hlavou hodně věcí. Myslela jsem, že letadlo vybouchne. Bylo to opravdu strašidelné. Na moment jsem si pomyslela: Je to tady. Tohle je konec mého života," prozradila 55letá Britka Kaarina Barronová ve své zpovědi pro Daily Mail.

Barronová seděla společně se svou kamarádkou v zadní části letadla, a tak náraz, respektive useknutí zadního křídla pocítily obě ženy mnohem intenzivněji než cestující, co seděli více vepředu. Když si uvědomily, že jsou všichni v pořádku a k žádnému výbuchu nedošlo, podívaly se z okna, aby zjistily, co se to vlastně stalo.

"Podívala jsem se z okna a viděla jiné letadlo, co zastavilo hned za námi. Potom jsem viděla poškození křídla a řekla si: ‚Pane bože, zasáhlo nás jiné letadlo,'" popisovala následné momenty. "Mohlo to být mnohem horší. Cítíme, že jsme měli velké štěstí," doplnila.

Za nehodu mohlo letadlo od společnosti Asiana Airlines, které najelo na letišti až moc blízko airbusu od Turkish Airlines. Jak dokládá videonahrávka, naštěstí jen useklo zadní vertikální křídlo neboli zjednodušeně řečeno ocas.

Nikdo nebyl zraněn

Na místo havárie podle Barronové okamžitě přijely záchranné složky včetně hasičů. Většího zásahu ale naštěstí nebylo třeba. Na palubě letadla nedošlo k žádnému zranění.

"Turkish Airlines mohou potvrdit, že Airbus typu A330 od Asiana Airlines narazil do ocasu Airbusu A321 od Turkish Airlines na mezinárodním letišti Atatürk v Istanbulu. Nikdo z posádky ani z cestujících nebyl během incidentu zraněn. Došlo jen k fyzickému poškození obou letadel," vyjádřila se k incidentu mluvčí společnosti Turkish Airlines.

"Rozhodně to byl osvěžující konec naší dovolené," řekla Barronová, která se vracela z Kypru domů do Londýna a na závěr dodala: "Odešly jsme a na letišti si objednaly gin s tonikem, abychom se zcela uklidnily."

Společnost Asiana Airlines, jejichž letadlo useklo ocas tomu od Turkish Airlines, měla v posledních dvaceti letech dvě vážné nehody. V roce 2013 u jedné havárie zemřeli tři lidé. Turecké aerolinky, které jsou mnohem větším leteckým přepravcem s násobně vyšším počtem cestujících, za stejnou dobu zaznamenaly čtyři vážnější havárie.