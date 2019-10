Zmatený Trump a zrazení Kurdové

V nejvypjatějších časech syrské války stáli Kurdové po boku Američanů a sehráli rozhodující roli v porážce Islámského státu. Teď se USA ze severovýchodu Sýrie stahují a nechávají Kurdy napospas Turkům, kteří je považují za teroristy. Turecký vojenský zásah může znovu vyostřit situaci v oblasti a změnit v ní mocenskou rovnováhu.

V Sýrii vytryskl "pramen míru". Takový název dostala turecká vojenská operace, jejímž cílem je vyčistit východní část turecko-syrské hranice od kurdských bojovníků. Ve středu ve čtyři hodiny odpoledne místního času se do vzduchu vznesly první turecké letouny, následovala akce dělostřelectva a pozemní útok. 181 zasažených cílů teroristů, chlubilo se po několika hodinách turecké ministerstvo obrany. Kurdové začínali sčítat první mrtvé a desetitisíce jich opustily své domovy.

Co na to jejich američtí spojenci? Ministr zahraničí Mike Pompeo odmítl, že by USA dali Turkům k úderu zelenou. "Dali jsme Turkům jasně najevo, že tahle operace je špatný nápad," prohlásil i Donald Trump. Přesto čelí tvrdé kritice, že hodil Kurdy přes palubu. Pustili se do něho v zahraničí i doma, kde na něho útočí jak opoziční demokraté, tak někteří republikáni. Tvrzením, že Kurdové jen bojují o území a Američanům za druhé světové války taky nepomohli v Normandii, prezident rozhodně nic nezlepšil.

Trumpova "nesrovnatelná moudrost"

Trumpovo chování před tureckým úderem bylo trochu déjà vu. Když loni v prosinci oznámil, že se Spojené státy stáhnou ze Sýrie, narazil také na vlnu nesouhlasu. Odchod byl zbrzděn a šéf Bílého domu ujišťoval kurdské spojence, že jim jejich turečtí nepřátelé nebudou smět zkřivit vlásek. "Zničíme Turecko hospodářsky, pokud na Kurdy udeří," hrozil. Uběhlo deset měsíců a podobný příběh se objevil znovu.

"Turecko brzy zahájí svou dlouho plánovanou operaci v severní Sýrii. Ozbrojené síly Spojených států ji nebudou podporovat ani se jí nebudou účastnit. Americké jednotky se v bezprostřední oblasti již nebudou déle nacházet," stálo první říjnovou neděli v prohlášení Bílého domu. Obecně bylo chápáno tak, že Američané, již mají v Sýrii stále ještě asi tisícovku vojáků, Turecku uvolňují cestu. Následně ostatně vyklidili pozice poblíž pohraničních měst Rás al-Ajn a Tall Abjad, na něž později směřovaly turecké útoky. Nebyl by to ale Trump, často jednající impulzivně a v rozporu s pohledy svých ministrů a poradců, aby pozdějšími příspěvky na Twitteru nevnesl do věci chaos.