Austin podpořil izraelskou operaci proti Hizballáhu v Libanonu

Americký ministr obrany Lloyd Austin a jeho izraelský protějšek Joav Galant se shodli na nutnosti odstranit v jižním Libanonu zázemí pro možný útok Hizballáhu na sever Izraele. Uvedl to Pentagon v prohlášení po telefonátu obou ministrů krátce poté, co Izrael oznámil zahájení pozemní operace za jižní libanonskou hranicí. Washington zároveň varoval Írán, aby se nepokoušel rozšířit konflikt do širšího blízkovýchodního regionu.

Americká diplomacie v pondělí uvedla, že dostala od Izraele informace o omezených pozemních útocích v Libanonu. Izraelská armáda zahájení operace oficiálně oznámila dnes po půlnoci a popsala ji jako omezenou a přesně zacílenou akci ve snaze zničit působiště hnutí Hizballáh poblíž hranic, odkud ostřeluje sever Izraele.

Austin v následném telefonátu ujistil Izrael, pro nějž jsou Spojené státy klíčovým spojencem, americkou podporou v obraně před Íránem a militantními hnutími, která Teherán podporuje. "Ministr (Austin) a ministr Galant se bavili o vážných následcích, které ponese Írán, pokud se rozhodne zahájit přímý vojenský útok na Izrael," uvedl v prohlášení Pentagon.

Američtí představitelé dávali v pondělí najevo, že očekávají akce menšího rozsahu zaměřené na ničení zbraní a infrastruktury Hizballáhu v oblasti těsně u hranic. Pozemní ofenziva by podle některých amerických médií měla být menšího rozsahu než válka mezi Izraelem a Hizballáhem z roku 2006, jejíž nejintenzivnější fáze trvala zhruba měsíc.