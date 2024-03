Austrálie představila plán na zdvojnásobení velikosti svojí válečné flotily

Austrálie dnes představila plán, na jehož základě by měla více než zdvojnásobit velikost flotily svých bojových lodí. Ta má nově zahrnovat i šest válečných plavidel schopných operovat bez posádky, informovala agentura Reuters.

Austrálie posiluje své obranné kapacity v souvislosti s rostoucím geopolitickým napětím ve světě a kvůli obavám z rozpínavosti Číny v asijsko-pacifickém regionu.

Australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že na základě vládního plánu se flotila hladinových plavidel rozroste na 26 bojových lodí, a bude tak nejsilnější od konce druhé světové války. "Ve 30. letech 21. století budeme mít naprosto odlišné kapacity oproti dnešku," řekl Marles novinářům.

Kromě šesti válečných lodí schopných operovat bez posádky by součástí flotily mělo být šest fregat třídy Hunter, tři torpédoborce třídy Hobart a 11 nových fregat, které nahradí stárnoucí plavidla třídy ANZAC.

Válečně lodě, které mohou být ovládány na dálku z podpůrného plavidla, se vyvíjejí ve Spojených státech a podle australského ministra obrany zásadně zvýší schopnosti námořnictva při operacích na dlouhé vzdálenosti. Plavidla by mohla uvedena do služby do poloviny 30. let. Austrálie prozatím plánuje, že na zmíněných válečných lodích posádky budou.