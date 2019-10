Bagdádí byl identifikován pomocí vzorku DNA ze spodního prádla

Vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakr Bagdádí byl identifikován za pomoci vzorku DNA odebraného ze spodního prádla. Oznámil to Polat Can ze syrské arabsko-kurdské koalice SDF, která se podle něj na dopadení Bagdádího podílela.

Can na twitteru uvedl, že člověk, který se dokázal dostat k Bagdádímu, získal jeho spodní prádlo. Umožnil tak test DNA, který stoprocentně potvrdil, že sledovaný muž je opravdu vůdce IS. Can dále sdělil, že SDF, která byla spojencem USA v boji proti IS, spolu s americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA) Bagdádího sledovaly od 15. května a zjistily, že se přesunul z provincie Dajr az-Zaur na východě Sýrie do Idlibu na západě. Zdroj, jehož informace umožnily dopadení, také zjistil, že se Bagdádí nově chystá přemístit do syrského města Džarábulus.

"Veškeré tajné informace a přístup k Bagdádímu stejně jako určení místa jsou výsledkem naší práce," sdělil Can, podle nějž se operace zdařila díky přispění SDF.

Členy amerických speciálních sil na místo podle agentury AP dopravily za tmy nízko letící vrtulníky. Operaci živě sledoval americký prezident Donald Trump v Bílém domě. Tato situace v mnohém připomíná zprávy o dopadení někdejšího vůdce Al-Káidy Usámy bin Ládina v Pákistánu.

Podílu Kurdů na akci Trump později věnoval poznámku, že poskytli některé "užitečné" informace.

O operaci se prý rozhodlo rychle, jakmile Bílý dům ve čtvrtek zjistil, že Bagdádí je "s velkou pravděpodobností" v objektu v Idlibu. Do pátku pak měl Trump plán možných vojenských zásahů na stole. Prezident se v pátek večer stačil zúčastnit oslavy výročí svatby dcery Ivanky a v sobotu hrál golf. Kvečeru byl ale zpět v Bílém domě, aby sledoval přímý přenos ze Sýrie. Chvíli potom, co se osazenstvo v Bílém domě shromáždilo, odstartovaly vrtulníky CH-47 z Asadovy letecké základny v západním Iráku a po několika hodinách byl Bagdádí mrtev.

Když Trump v neděli oznamoval úspěch operace, tvrdil, že Bagdádí před smrtí "skuhral, plakal a křičel". "Skončil v tunelu, kam ho naši psi pronásledovali, odpálil svou vestu, zabil sebe a tři děti," řekl prezident, který později také zveřejnil fotografii belgického ovčáka, který byl při operaci zraněn.

Tunel se při výbuchu zhroutil a vojáci se k tělu museli prokopat. "Moc (z Bagdádího) nezbylo, ale stále dost velké kusy, které (vojáci) donesli zpět," tvrdil prezident USA. Vojáci s sebou měli vzorky Bagdádího DNA a technici mohli test provést do 15 minut. Podle AP si sice členové zasahujícího komanda uvědomili, že prchající muž se Bagdádímu podobá, ale to nestačilo. Už v minulosti se několikrát objevily zprávy o jeho smrti, ale Bagdádí se vždy znovu objevil živý. "Byl to on," uvedl tentokrát Trump. V domě pak prý zásahová jednotka našla materiál o IS i o plánech skupiny. Po stažení jednotky bylo na objekt vypáleno šest raket a stavba byla srovnána se zemí.

Napětí ve Washingtonu vyvolal fakt, že Trump předem o operaci neinformoval předsedkyni Sněmovny republikánů Nancy Pelosiovou ani Adama Schiffa, který stojí v čele sněmovního výboru pro kontrolu tajných služeb. "Mluví se o tom, proč jsem neinformoval Adama Schiffa a jeho výbor. Odpovídám, že podle mne je Adam Schiff největší zdroj úniků ve Washingtonu," prohlásil Trump.