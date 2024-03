Borrell chce, aby 90 procent výnosů ze zmrazených ruských aktiv šlo na zbraně

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell navrhne, aby EU použila 90 procent výnosů z ruských aktiv zmrazených v Evropě k nákupu zbraní pro Ukrajinu prostřednictvím Evropského mírového nástroje (EPF). Informovala o tom agentura Reuters.

Zbývajících deset procent by podle Borrella mělo být převedeno do rozpočtu EU a mělo by být použito na posílení kapacity ukrajinského obranného průmyslu. Šéf unijní diplomacie dodal, že svůj návrh předloží členským státům ve středu, tedy ještě před summitem EU, který se koná ve čtvrtek a v pátek.

Členské státy EU souhlasily v pondělí s navýšením prostředků v Evropském mírovém nástroji (EPF) o pět miliard eur (126 miliard Kč), které budou určeny právě na vojenskou pomoc Ukrajině. Do EPF přispívají jednotlivé členské státy podle výše svého HDP. Nově se nicméně podařilo prosadit, že si země mohou od svého příspěvku do fondu odečíst část pomoci, kterou přispívají Ukrajině bilaterálně. Musí to ale Bruselu prokázat. Tento požadavek prosazovalo zejména Německo, které poskytuje Kyjevu velké množství pomoci právě na základě dvoustranných dohod.

Při pondělním jednání řešili unijní ministři i možné použití výnosů ze zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině. "Neříkám, že panovala jednomyslnost, ale existoval silný konsenzus ohledně přijetí tohoto rozhodnutí," uvedl k tomu Borrell. Členské státy se ale zatím nedokázaly shodnout, na co by peníze měly být použity. Některé ze zemí říkají, že na vojenskou podporu Ukrajiny a jejího obranného průmyslu, jiné ale hovoří jen o budoucí rekonstrukci Ukrajiny. S novým návrhem ohledně použití výnosů ze zmrazených ruských aktiv by měla přijít ještě tento týden Evropská komise.

Západní země v reakci na útok ruských vojsk na Ukrajinu před více než dvěma lety zmrazily aktiva ruské centrální banky v hodnotě kolem 260 miliard eur (zhruba 6,6 bilionu Kč). Většina těchto aktiv se nachází v Evropě, zejména v mezinárodním centru pro vypořádání plateb Euroclear v Belgii. Právě výnosy z těchto aktiv chce Evropská komise poskytnout Ukrajině. Ta by tímto způsobem mohla do roku 2027 získat 15 až 20 miliard eur, řekl agentuře Reuters nejmenovaný unijní představitel.

Borrell zdůraznil, že návrh se týká použití výnosů z aktiv zmrazených v Evropě, nikoli aktiv samotných. Ročně by to podle něj mohlo vynést až tři miliardy eur (75,6 miliardy Kč). "Konkrétní návrh bude předložen zítra, je na členských státech, aby se shodly," dodal šéf unijní diplomacie.