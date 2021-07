Branson poletí do vesmíru 11. července, o devět dní předstihne konkurenta Bezose

Soutěžení v rodící se lukrativní vesmírné turistice nabírá obrátky. Zakladatel a majitel firmy Virgin Galactic Richard Branson v noci na pátek oznámil, že se ke stokilometrové hranici vesmíru vydá při testovacím letu raketoplánu své společnosti VSS Unity už 11. července. O devět dní tak předstihne hlavního konkurenta Jeffa Bezose, zakladatele společnosti Blue Origin, informovala agentura Reuters.

"Virgin Galactic stojí v předvoji nového komerčního vesmírného průmyslu, který otevře vesmír lidstvu a nadobro změní svět," uvedl Branson v prohlášení provázejícím zprávu o jeho letu. Půjde o dvaadvacátý letový test VSS Unity, z nichž čtyři se už uskutečnily s lidmi na palubě. Tentokrát to však bude první let s plnou posádkou. Tvořit ji budou dva piloti a čtyři "specialisté mise", včetně Bransona.

Virgin Galactic sdělila, že počítá se zahájením svých vesmírných komerčních služeb už v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety.

Nejbohatší muž světa Jeff Bezos, který rovněž založil nyní gigantickou maloobchodní společnost Amazon, hodlá letět do vesmíru se svým bratrem Markem raketou New Shepard 20. července. Spolu s nimi poletí jako čestný člen posádky dvaaosmdesátiletá průkopnice v letectví Wally Funková, která se tak stane nejstarším člověkem, který kdy cestoval do vesmíru. Čtvrtou osobou na palubě bude zatím neznámý vítěz aukce, který zaplatil 28 milionů dolarů (603 milionů korun).

Daleko úspěšnějším konkurentem při letech soukromých společností do vesmíru je ovšem pro Virgin Galactic i Blue Origin firma SpaceX dalšího amerického podnikatele a vesmírného vizionáře Elona Muska. Její nosné rakety Falcon 9 a lodě Dragon už dopravují náklad i astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a počítá se také s turisty. Kromě toho SpaceX pracuje na raketách, které by měly být schopné dopravit lidi na Měsíc i na Mars. Musk však zatím neoznámil, kdy by se do vesmíru chtěl vydat on sám.