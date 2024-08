Britská policie zadržela jednoho muže po pobodání dívky a ženy v centru Londýna

Britská policie dnes zadržela muže, který je podezřelý, že v centru Londýna pobodal 11letou dívku a její 34letou matku. Obě byly převezeny do nemocnice, jejich zranění podle úřadů nebyla kritická. Vyšetřovatelé se nedomnívají, že by se jednalo o teroristický čin, informují zpravodajské agentury Reuters a AP.

Incident se stal krátce před polednem místního času (13:00 SELČ) na turisty oblíbeném náměstí Leicester Square v srdci britské metropole. Policie zadržela muže ve věku 32 let, který podle prvotních informací oběti neznal, přičemž do případu zřejmě nejsou zapleteny další osoby. "Nyní probíhá urgentní vyšetřování a detektivové pracují na objasnění podrobností toho, co se přesně stalo," uvedla mluvčí londýnské policie Christina Jessahová.

Dvě oběti byly převezeny na pohotovost, načež přišlo oznámení, že život 11leté dívky nebyl po transportu do nemocnice v ohrožení. Zranění její matky jsou lehká, informovala AP.

Minulý měsíc Británií otřásla vražda tří dívek na akci s tematikou americké popové hvězdy Taylor Swiftové v anglickém Southportu. Zemi poté zasáhly několikadenní nepokoje, které vyvolaly internetové příspěvky mylně označující podezřelého za islamistického migranta. Zda pobodání dívky a ženy s těmito událostmi nějak souvisí, nebylo ihned jasné.

Podle zpravodajské společnosti BBC útok na Leicester Square pomohl zastavit pracovník jednoho z místních obchodů. Vypověděl, že uslyšel výkřik, a když vyšel z obchodu, zahlédl muže s nožem. "Jakmile jsem ho uviděl, skočil jsem na něj a chytl mu ruku... shodil jsem ho na zem a nůž od něj odkopl," řekl 29letý Abdullah.