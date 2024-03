Britská vláda chystá zákon zakazující vlastnictví tisku zahraničními vládami

Britská vláda hodlá zavést zákaz vlastnictví tisku zahraničními vládami. Už příští týden podle stanice BBC předloží k projednání ve Sněmovně lordů příslušný dodatek širšího zákona o digitálních trzích, konkurenci a spotřebitelích, jenž nyní čeká na třetí čtení. Vláda jedná rychle ve světle očekávané možné akvizice listů The Daily Telegraph a The Spectator skupinou napojenou na vládnoucí rodinu Spojených arabských emirátů (SAE).

Podporu pozměňovacímu návrhu již vyjádřila opoziční Labouristická strana, uvádí BBC, zákon podle ní zajistí "další ochranu svobodnému tisku". Návrh se týká pouze tisku, nikoli audiovizuálních médií.

"Podle nových pravidel bude ministerstvo povinné hlásit fúze mediálních společností úřadu pro hospodářskou soutěž...bude-li mít podezření, že fúze týkající se britského tisku by cizímu státu nebo na něj napojenému tělesu dala vliv, kontrolu či vlastnická práva," uvedl Stephen Parkinson, člen Sněmovny lordů, který má rovněž v britské vládě jako náměstek ministerstva kultury na starosti média.

O listy The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph a magazín The Spectator má zájem investiční fond RedBird IMI, který ze tří čtvrtin vlastní viceprezident SAE šajch Mansúr bin Zajd Nahaján. O média projevila zájem rovněž skupina mediálního magnáta Ruperta Murdocha, který již vlastní například bulvární Daily Mail, napsal server The Guardian.

Ačkoliv RedBird IMI ujišťovala, že by byla pouze pasivním investorem bez vlivu na redakční obsah, řadu politiků i seniorních novinářů vyhlídka akvizice znepokojovala a jejich obavy by mohl rozptýlit právě větší počet vlastníků, soudí BBC.