Britské MI5 a MI6 varují před Čínou

Britské tajné služby MI5 (kontrarozvědka) a MI6 (rozvědka) mají za to, že Londýn by měl po krizi vyvolané koronavirem přehodnotit svůj vztah s Čínou a zvážit přísnější ochranu strategických odvětví. Čína bude podle nich po zdolání pandemie asertivněji bránit režim jedné strany. Objevují se otázky, zda by Británie neměla chránit před převzetím své klíčové společnosti, například v oblastech špičkových technologií a umělé inteligence, a zda nesnížit v britských výzkumných institucích počet čínských studentů, napsal v pátek list The Guardian.

Podobné hlasy se ozývají i v Berlíně a Bruselu. Německá vláda ve středu přijala novelu zákona o zahraničním obchodě, která zpřísňuje pravidla přebírání strategických firem subjekty se sídlem mimo Evropskou unii. Zákon má vládě umožnit zablokovat obchody, které by mohly zasahovat do německých zájmů.

Britské zpravodajské služby MI5 a MI6 se nicméně i přes uvedené varování domnívají, že bylo správným rozhodnutím povolit čínské společnosti Huawei omezený podíl na budování mobilních sítí páté generace (5G). Lednové rozhodnutí kabinetu Borise Johnsona bude ale podle listu The Guardian nadále obtížné bránit, protože se proti němu ozývají i členové Johnsonových konzervativců.

Rozhodnutí britské vlády vyvolalo také značnou nelibost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spojené státy totiž kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily Huawei z budování svých sítí 5G a ke stejnému postupu se snaží přimět i své spojence.

Británie musí podle nejmenovaného vládního zdroje zajistit širokou škálu dodavatelů pro mobilní "sítě šesté a sedmé generace" a obecně chránit královské klenoty v oblasti technologie, výzkumu a inovací.

Počty nakažených i obětí neodpovídají realitě

MI6 podle britského deníku vládu uvědomila, že Čína markantně podhodnocuje počet pozitivně testovaných na koronavirus a zemřelých na nemoc covid-19. Ve stejném duchu informovala Bílý dům i Ústřední zpravodajská služba (CIA).

Britské zpravodajské služby už měsíce požadují, aby se Číně věnovala zvýšená pozornost. Na konci března se novým šéfem kontrarozvědky MI5 stal Ken McCallum. Jeho nástup se pojí se slibem, že organizace se na Peking jasněji zaměří.

Loni v září varoval český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), že nejvýznamnějšími původci kybernetických hrozeb v Česku jsou především aktéři napojení na Rusko a Čínu. Ve výroční zprávě české Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2018, která byla zveřejněna loni v listopadu, se konstatuje, že v České republice se v daném období zvýšila intenzita i rozsah čínských zpravodajských aktivit.