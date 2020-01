Celebrity organizují sbírky na pomoc Austrálii a bojují za klima

Slavné osobnosti využívají svého vlivu k oslovování veřejnosti v humanitních a politických tématech, která rezonují společností. Tragické lesní požáry v Austrálii vyvolaly vlnu solidarity mezi řadou hvězd, které se rozhodly pomoci obětem a ke stejnému kroku vyzývají i širokou veřejnost na svých sociálních sítích. Dalšími tématy, na které celebrity upozorňují, jsou například zvyšující se napětí na Blízkém východě či klimatické změny.

Americká zpěvačka Pink a australská herečka Nicole Kidmanová slíbily věnovat na boj s požáry 500 tisíc dolarů (11,4 milionu korun). "Jsem naprosto otřesená, když vidím, co se právě teď děje v Austrálii se strašnými lesními požáry," napsala Pink na twitter. Kidmanová na sociálních sítích rovněž vyjádřila podporu všem Australanům, které požáry zasáhly. Obě také vytvořily dobročinné sbírky pro hasiče a oběti. Vybraly se již miliony dolarů.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp