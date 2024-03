Čína odmítla tvrzení, že na novozélandský parlament podnikla kybernetický útok skupina hackerů podporovaná Pekingem

Čínské velvyslanectví ve Wellingtonu dnes odmítlo tvrzení, že na novozélandský parlament podnikla kybernetický útok skupina hackerů podporovaná Pekingem. Podle čínské diplomacie jsou informace zveřejněné novozélandskými úřady nepodložené, píší agentury AFP a Reuters. Ministr zahraničí Nového Zélandu Winston Peters označil kybernetický útok na parlament za nepřijatelný zásah ze zahraničí.

Představitelé novozélandské vlády v pondělí pozdě večer SEČ uvedli, že v roce 2021 provedla na parlament této ostrovní země kybernetický útok skupina podporovaná čínský státem. Podle ministryně Judith Collinsové, která má na starost bezpečnost vládních komunikací, za útokem pravděpodobně stála skupina APT40, která má vazby na čínské ministerstvo státní bezpečnosti. "Zásahy tohoto druhu ze zahraničí jsou nepřijatelné, a Čínu jsme vyzvali, aby se v budoucnosti takových aktivit zdržela," uvedl novozélandský ministr zahraničí Winston Peters.

"Kategoricky odmítáme tato nepodložená a nezodpovědná nařčení," uvedlo čínské velvyslanectví ve Wellingtonu, které v prohlášení projevilo i svou "silnou nespokojenost".

Nový Zéland informaci zveřejnil několik hodin poté, co Británie a Spojené státy uvalily sankce na čínskou firmu a dva Číňany v souvislosti s řadou Pekingem podporovaných kybernetických útoků, které po mnoho let cílily na politické činitele, zákonodárce i britský volební úřad. Novozélandská ministryně Collinsová podle agentury AP uvedla, že její země na Čínu obdobné sankce nezavede, protože nemá legislativu, která by to umožňovala.

Čína protestovala také proti tvrzení Británie a čínské velvyslanectví v Londýně označilo informace zveřejněné britskými úřady za "zcela vymyšlené a zlovolné pomluvy".