Členské státy EU odsoudily hybridní útoky Ruska, EU zavedla nový sankční rámec

Evropská unie a její členské státy důrazně odsoudily narůstající hybridní útoky ze strany Ruska vůči unijním zemím a jejím partnerům. Tyto aktivity podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella opět ilustrují bezohledné a a nezodpovědné chování Moskvy a její nerespektování pravidel, která vyplývají z mezinárodního práva. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy bloku.

"Odhalili jsme zvyšující se počet velkého množství aktivit namířených proti EU a jejím členským státům, včetně kybernetických útoků, manipulací s informacemi, vměšování, případů žhářství, vandalismu a sabotáží, a to i proti naší kritické infrastruktuře," píše se v prohlášení. Dokument zmiňuje i problém takzvané instrumentalizace migrace, tedy využívání migrace k vydírání evropských zemí, což podle něj Moskva rovněž činí.

"Rusko také nadále narušuje satelitní komunikaci, narušuje evropský vzdušný prostor a podniká fyzické útoky vůči jednotlivcům na území EU," dodává text s tím, že tyto kroky se snaží v rámci koordinované hybridní kampaně "rozdělit naší společnost, oslabit EU a její členské státy a podkopat naši podporu Ukrajině". To se ale podle Borrella Moskvě nepodaří, protože podpora Kyjevu ze strany EU zůstane "pevná a neochvějná".

Evropská unie v této souvislosti oznámila rovněž zavedení nového sankčního rámce, který cílí právě na destabilizační aktivity Ruska. "Tento nový rámec umožní EU zaměřit se na jednotlivce a subjekty zapojené do akcí podniknutých vládou Ruské federace, které podkopávají základní hodnoty EU a jejích členských států, jejich bezpečnost, nezávislost a integritu, jakož i hodnoty mezinárodních organizací a třetích zemí," informovala Rada EU.

Evropská unie tak podle ní bude moci od nynějška čelit účinněji řadě hybridních hrozeb. Osobám a subjektům, které se těchto aktivit dopustí, bude hrozit zmrazení účtů. Na fyzické osoby se pak bude vztahovat i zákaz cestování do EU.

S ruským vměšováním do dění v Evropské unii souvisí i kauza proruské mediální platformy Voice of Europe. Česká Bezpečnostní informační služba (BIS) letos v březnu oznámila, že se jí podařilo "odhalit a zmapovat" aktivity vlivové sítě financované z Ruska a působící v zemích EU a potažmo v Evropském parlamentu. Česká vláda v reakci uvalila sankce na dvě fyzické osoby a na mediální společnost Voice of Europe. V květnu pak zařadila Voice of Europe a dva proruské ukrajinské podnikatele Arťoma Marčevského a Viktora Medvedčuka na svůj sankční seznam i Evropská unie.