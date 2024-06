Členské státy schválily vyjednávací rámce pro přístupové rozhovory s Ukrajinou

Členské státy EU dnes formálně schválily vyjednávací rámce pro věcné zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Informovalo o tom na sociální síti X české zastoupení při EU. Rozhodnutí přijali na svém jednání v Lucemburku unijní ministři financí. Mezivládní konference s oběma zeměmi se uskuteční příští úterý v Lucemburku.

Konference začnou odpoledne poté, co v Lucemburku skončí jednání unijních ministrů pro evropské záležitosti. Česko bude reprezentovat právě ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Nejprve se uskuteční konference s Ukrajinou, z níž je očekávána místopředsedkyně vlády Olha Stefanišynová, následně se bude konat druhá konference s Moldavskem. Moldavský zástupce zatím není znám.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí členských států EU uvítal. Na sociální síti X napsal, že se Ukrajina vrací do Evropy, kam po staletí patří. "Dnes jsem podepsala dekret o zahájení jednání o přistoupení Moldavska k EU," uvedla na sociální síti X moldavská prezidentka Maia Sanduová. Stát se členem EU je podle ní "cestou k míru, prosperitě a lepšímu životu pro všechny občany".

"Česko vítá schválení vyjednávacích rámců pro Ukrajinu a Moldavsko dnešní Radou EU, bez nichž by příští týden nemohly proběhnout historicky první mezivládní konference," reagovalo české zastoupení při EU. Česká republika podle diplomatů oceňuje zejména bezprecedentní rychlost, s jakou obě země pokračují na své cestě do Evropské unie od okamžiku udělení kandidátského statutu v červnu roku 2022. Schválení vyjednávacích rámců je podle českého zastoupení při EU počátkem více technické fáze procesu rozšíření EU o Ukrajinu a Moldavsko. "Česko bude v jejich podpoře pokračovat jako doposud, například úsilím o včasné zapojení Ukrajiny do vybraných segmentů vnitřního trhu EU," dodalo zastoupení.

Evropská unie usilovala o formální zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem ještě do konce června. Největší překážkou byl podle diplomatů dlouhodobě odmítavý přístup Maďarska, které se však Brusel a Kyjev snažily přesvědčit o tom, že Ukrajina plní veškeré požadavky.

Česká republika pokrok v jednáních velmi podporovala. Ministr pro evropské záležitosti Dvořák na začátku června inicioval vznik dopisu, ve kterém se zástupci dvanácti unijních států obrátili na Belgii, aby jako předsednická země jednání o připojení Moldavska a Ukrajiny urychlila. "Myslíme si, že jak Ukrajina, tak i Moldavsko si zaslouží dostat odměnu za to, jak se velmi intenzivně snaží naplňovat jednotlivá kritéria a plnit domácí úkoly," řekl tehdy Radiožurnálu Dvořák. "Současně bychom chtěli, aby se toho co nejvíce stihlo během belgického předsednictví, které je dané otázce možná více otevřené než následující země," dodal. V červenci se předsednictví v Radě EU ujímá Maďarsko, které v současné době blokuje i řadu rozhodnutí o unijní pomoci Ukrajině, jež se už déle než dva roky brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

Po mezivládní konferenci by měl začít tzv. screeningový proces. Jeho cílem je určit, do jaké míry se liší či shoduje legislativa kandidátských zemí s unijním právem, popsala nedávno bruselským novinářům další postup Jana Juzová z institutu Europeum. Screening je nutným předpokladem k otevření tzv. klastrů, které vždy zahrnují několik přístupových kapitol.